Такой день. Бюджет Алтайского края и новая система избрания глав муниципалитетов

О главных событиях региона за 30 октября

30 октября 2025, 23:50, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

20 ноября 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в социальных сетях. Глава региона будет отвечать на вопросы жителей из разных уголков края. О том, в какое время состоится прямая линия, где будет проходить трансляция и как можно задать вопросы, – в материале amic.ru.

От "вы лишаете граждан права выбирать" до "ответственность за власть должен нести губернатор" – так представители разных фракций парламента Алтайского края оценили новую систему назначения глав муниципалитетов в регионе. Они поспорили, но все же приняли новый порядок, частично отменяющий выборы и добавляющий губернатора в процесс выбора кандидатов.

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли в первом чтении бюджет региона на следующий год. Проект казны в текущем варианте поддержали 45 народных избранников, еще 15 воздержались, голосов против не было совсем. В 2026 году доходы краевого бюджета запланированы в объеме 199,1 млрд рублей, расходы составят 213,07 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом 13,96 млрд рублей.