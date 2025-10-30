Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко?

Эфир с главой региона состоится 20 ноября

30 октября 2025, 14:06, ИА Амител

Виктор Томенко. Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

20 ноября 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в социальных сетях. Глава региона будет отвечать на вопросы жителей из разных уголков края. О том, в какое время состоится прямая линия, где будет проходить трансляция и как можно задать вопросы, – в материале amic.ru.

Когда и как можно задать вопрос?

Жители края могут направить свои вопросы губернатору следующими способами:

с помощью бота в Telegram;

в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Во сколько начнется прямая линия?

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко продолжится в течение двух часов – с 17:00 до 19:00.

Где смотреть прямую линию?

Информации об этом пока нет. Однако в прошлый раз трансляция прямой линии велась в социальных сетях главы региона: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram-канале. Кроме того, эфир вела радиостанция "Катунь FM".

Губернатор ответит на все вопросы?

Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. А в работу профильным специалистам передаст то, что обсудить не успели. Кроме того, обратная связь будет в социальных сетях.

Когда была прошлая прямая линия Виктора Томенко?

Прошлая прямая линия состоялась 14 августа. Прямые линии с губернатором Алтайского края проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем Виктор Томенко говорил в прошлый раз, можно в нашем сюжете.