Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко?
Эфир с главой региона состоится 20 ноября
30 октября 2025, 14:06, ИА Амител
20 ноября 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в социальных сетях. Глава региона будет отвечать на вопросы жителей из разных уголков края. О том, в какое время состоится прямая линия, где будет проходить трансляция и как можно задать вопросы, – в материале amic.ru.
Когда и как можно задать вопрос?
Жители края могут направить свои вопросы губернатору следующими способами:
- с помощью бота в Telegram;
- в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Во сколько начнется прямая линия?
Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко продолжится в течение двух часов – с 17:00 до 19:00.
Где смотреть прямую линию?
Информации об этом пока нет. Однако в прошлый раз трансляция прямой линии велась в социальных сетях главы региона: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram-канале. Кроме того, эфир вела радиостанция "Катунь FM".
Губернатор ответит на все вопросы?
Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. А в работу профильным специалистам передаст то, что обсудить не успели. Кроме того, обратная связь будет в социальных сетях.
Когда была прошлая прямая линия Виктора Томенко?
Прошлая прямая линия состоялась 14 августа. Прямые линии с губернатором Алтайского края проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем Виктор Томенко говорил в прошлый раз, можно в нашем сюжете.
