Такой день. Новый заместитель главы Рубцовска и денежные выплаты чернобыльцам
О главных событиях региона за 20 января
20 января 2026, 23:50, ИА Амител
Врио главы города Рубцовска Игорь Башмаков представил нового заместителя – Антона Васильева. Назначение состоялось на заседании совета директоров промышленных предприятий города. Васильев приступил к исполнению обязанностей с 20 января и будет отвечать за промышленность, энергетику, транспорт, градостроительную и предпринимательскую деятельность.
В Алтайском крае в 2026 году существенно увеличат финансирование социальной поддержки, часть средств направят на выплаты жителям региона, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По словам Виктора Томенко, в текущем году на социальные пособия населению в крае предусмотрено 32,5 млрд рублей.
Администрация города объявила, что демонтаж елки и праздничных конструкций на площади Свободы начнется в понедельник, 26 января. Таким образом, у жителей и гостей краевой столицы остается всего шесть дней, чтобы прогуляться по украшенной площадке и сделать снимки.
