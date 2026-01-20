Такой день. Новый заместитель главы Рубцовска и денежные выплаты чернобыльцам

О главных событиях региона за 20 января

Врио главы города Рубцовска Игорь Башмаков представил нового заместителя – Антона Васильева. Назначение состоялось на заседании совета директоров промышленных предприятий города. Васильев приступил к исполнению обязанностей с 20 января и будет отвечать за промышленность, энергетику, транспорт, градостроительную и предпринимательскую деятельность.

В Алтайском крае в 2026 году существенно увеличат финансирование социальной поддержки, часть средств направят на выплаты жителям региона, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По словам Виктора Томенко, в текущем году на социальные пособия населению в крае предусмотрено 32,5 млрд рублей.

Администрация города объявила, что демонтаж елки и праздничных конструкций на площади Свободы начнется в понедельник, 26 января. Таким образом, у жителей и гостей краевой столицы остается всего шесть дней, чтобы прогуляться по украшенной площадке и сделать снимки.