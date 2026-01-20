В Алтайском крае чернобыльцам назначены денежные выплаты к 40-летию катастрофы

В текущем году на социальные пособия населению в регионе предусмотрено 32,5 млрд рублей

20 января 2026, 15:30, ИА Амител

Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2026 году существенно увеличат финансирование социальной поддержки, часть средств направят на выплаты жителям региона, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По словам главы региона, в текущем году на социальные пособия населению в крае предусмотрено 32,5 млрд рублей. В рамках этих расходов запланирована дополнительная поддержка граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Жители Алтайского края, относящиеся к этой категории, получат единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Введение новой меры приурочено к 40-летию аварии на ЧАЭС.

«При необходимости – как и в предыдущие годы – обязательно будем корректировать меры поддержки, опираясь на мнение жителей края», – отметил Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Telegram-каналах Алтайского края распространились фейковые сообщения о том, что гражданам определенного года рождения полагаются выплаты.