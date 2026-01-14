Такой день. Подорожание проезда в Барнауле и строительство крещенского городка

О главных событиях региона за 14 января

14 января 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Крупнейшие перевозчики Барнаула надеются добиться от администрации города значительного повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Однако на законодательном уровне это можно сделать только после 1 мая. Скорее всего, повышение тарифа произойдет не раньше осени – после выборов в Госдуму и АКЗС.

В Барнауле приступили к строительству крещенского городка в районе Нового моста. На данный момент на набережной мастера уже активно высекают из снега часовню. Для комфорта горожан специалисты уложили деревянные настилы и доски, которые обеспечат удобный спуск к реке. Территория на льду, где разместятся сами купели и теплые раздевалки, уже полностью огорожена.

В Алтайском крае в ближайшие дни морозы будут только крепчать: температура опустится ниже -40 градусов даже в Барнауле. Об этом сообщает региональный ЦГМС.