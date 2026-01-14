Такой день. Подорожание проезда в Барнауле и строительство крещенского городка
О главных событиях региона за 14 января
14 января 2026
Крупнейшие перевозчики Барнаула надеются добиться от администрации города значительного повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Однако на законодательном уровне это можно сделать только после 1 мая. Скорее всего, повышение тарифа произойдет не раньше осени – после выборов в Госдуму и АКЗС.
В Барнауле приступили к строительству крещенского городка в районе Нового моста. На данный момент на набережной мастера уже активно высекают из снега часовню. Для комфорта горожан специалисты уложили деревянные настилы и доски, которые обеспечат удобный спуск к реке. Территория на льду, где разместятся сами купели и теплые раздевалки, уже полностью огорожена.
В Алтайском крае в ближайшие дни морозы будут только крепчать: температура опустится ниже -40 градусов даже в Барнауле. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
08:32:21 15-01-2026
Ну вот у нас теперь будет как в Москве как радостно что повышают проезд С УМА МОЖНО СОЙТИ.
19:02:13 18-01-2026
Вау, потом придется тратить сто рублей или даже больше чисто на проезд на учебу и обратно? А где деньги брать??
21:34:58 18-01-2026
А так называемые автобусы будут прежними? Это же просто убожество.
23:05:11 18-01-2026
Удивительные чудеса. Ктож виноват?
07:50:30 19-01-2026
А меньше воровать и побольше работать перевозчики не хотят попробовать?
В 60-м автобусе по-прежнему требуют переводы на карту, прям нагло и открыто объявление висит, а есть хочешь заплатить через терминал, делают крайне недовольные рожи и прикидываются, что он не работает.
10-ки уже после 16.00 из центра шпарят мимо остановок, уехать невозможно, хотя в отслеживании они идут якобы по маршруту.
А потом жалуются, что им денег мало.
08:11:20 19-01-2026
El (07:50:30 19-01-2026) А меньше воровать и побольше работать перевозчики не хотят п... Маршрут 47 та же тема. Терминалы на них установили, а водители их прячут, просят наличку либо перевод. Грубят пассажирам, у кого наличных нет.
08:22:19 19-01-2026
Гость (08:11:20 19-01-2026) Маршрут 47 та же тема. Терминалы на них установили, а водите... Основная масса газелек такая схема. На праздниках довелось покататься на 27, 50, 58. Везде нал или перевод. В 20 банковской картой не получилось рассчитаться (кондуктор говорит дескать сбой), пришлось налом рассчитываться.