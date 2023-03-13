Такой день. Подробности аварии в Новоалтайске и проблемы с ростом зарплат

Главные новости в Алтайском крае 13 марта

13 марта 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края поделились подробностями страшной аварии, которая произошла днём 12 марта на втором километре трассы Новоалтайск – посёлок Новогорский.

По данным правоохранителей, водитель Mazda не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Мужчина-пешеход погиб на месте происшествия, ещё одна женщина получила множественные травмы, госпитализирована.

В Алтайском крае в 2022 году приостановилась убыль среди врачей и среднего медперсонала. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами городов и районов. Речь шла об ответственности муниципалитетов за организацию здравоохранения на местах. По мнению министра, органам местного самоуправления необходимо больше включаться в решение задач по охране здоровья и организации медпомощи.

Реальный размер заработной платы в Алтайском крае с учётом инфляции вырос на 0,5% – самый маленький показатель за последние 10 лет.

В декабре 2022 года, по данным ведомства, средний размер зарплаты в регионе составил 53 084 рубля. Отметим, что декабрьская зарплата всегда выше годовой, поскольку некоторые категории работников получают дополнительные выплаты.

В период с января по декабрь 2022 года реальный размер зарплаты в крае составил 38 315 рублей. В номинальном выражении это больше, чем годом ранее (32 839 рублей), но в реальном выражении это всего на 0,5% больше.