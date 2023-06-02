Такой день. Праздник детей и уход с должности члена Алтайского избиркома

О главных событиях Алтайского края за первый день лета 2023 года

02 июня 2023, 00:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от обязанностей члена крайизбиркома с правом решающего голоса Виталия Замаруева. Он сам подал в отставку. Причины такого решения пока неизвестны.

В администрации Барнаула обсудили необходимость контроля работ по благоустройству дворовых территорий. В ходе совещания главы районов отметили, что на сегодняшний день работы ведутся на 22 объектах, из них на восьми уже выполнено асфальтирование.

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за непристойного танца мужчины с несовершеннолетней девушкой в баре во время вечеринки. Сейчас идут поиски подозреваемого. Что известно о произошедшем – читайте на amic.ru.

Барнаул вошёл в число лидеров рейтинга городов России по уровню развития государственно-частного партнёрства. Главная цель рейтинга – оценка эффективности привлечения частных инвестиций в проекты по развитию инфраструктуры и тиражирование практик в этой сфере.

В День защиты детей в барнаульских парках "Арлекино" и "Солнечный ветер" провели большой праздник для маленьких жителей города. Для них организовали бесплатные мастер-классы, игротеки, конкурсы, фотозоны, танцевальные флешмобы, спортивные состязания и другие развлечения. Подробнее – в нашем материале.