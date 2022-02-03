Для тех, кто принимает решения. В Барнаул пришла известная радиостанция Business FM 

Барнаул стал первым в России городом не миллионником, где начала вещание федеральная деловая радиостанция Business FM. Она выходит в эфир в краевом центре с декабря 2021 года. Барнаульскую редакцию возглавила Ирина Прокофьева — журналист, имеющий 20-летний опыт работы в службе информации ГТРК “Алтай”. В интервью “Переговорке” на amic.ru она рассказала, чем новое радио будет интересно людям бизнеса и почему оно не только про бизнес.

Кто в “Переговорке”



Ирина Прокофьева родилась 16 июня 1973 года. В 2001 году окончила Томский госуниверситет по специальности “Журналистика”. В 2018 году — магистратуру АлтГУ по специальности “Реклама и PR”. В 2014 году освоила Губернаторскую программу по подготовке профессиональных кадров в сфере малого и среднего предпринимательства.



Карьеру на телевидении начала в 1995 году в муниципальной телекомпании “Визит” города Ярового в должности редактора тематического вещания. С 1997 года стала редактором и ведущий программы “Новости” в частной телекомпании “Траст” в Славгороде.



В 2000 году пришла работать в ГТРК “Алтай”. Была репортёром, ведущей информационной программы “Вести Алтай” (2005-2015), последние 14 лет работает в должности шеф-редактора службы информационных программ.



В 2017 году основала собственную школу видеоблогинга “Дай Like”. С этого же года является председателем экзаменационной комиссии кафедры рекламы и PR Института массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ.



В январе 2022 года возглавила радиостанцию Business FM в Барнауле.

01:20 Ирина Прокофьева рассказывает, почему приняла это решение: “Когда мне поступило предложение возглавить Business FM, я вот, честно сказать, прыгала до потолка от радости, потому что эта тема притягивает меня всю жизнь как магнит”.

02:45 Какое радио в основном слушают в Барнауле и почему аудитория обрадовалась появлению деловой радиостанции.

03:46 Как барнаульская редакция Business FM планирует держать высокую планку качества контента, заданную на федеральном уровне, и хватит ли в регионе аудитории для делового радио: “Открою секрет: не все рубрики будут вести журналисты, как это принято на радиостанциях. Мы приглашаем для сотрудничества экспертов, людей, которые глубоко погружены в свою какую-то сферу, например. Инвестиции, недвижимость, фитнес, здоровый образ жизни”. Ирина Прокофьева также рассказала, почему новая радиостанция — не только про бизнес.

Новости

Общество "Мы будем разрушать все правила". Кто будет делать в Барнауле первое деловое радио

07:49 Где ещё, кроме как в радиоэфире, можно будет послушать программы Business FM в Барнауле.

09:03 “Мы хотим, чтобы Business FM стало неким магнитом или платформой для создания бизнес-комьюнити. Чтобы вокруг нас формировалось вот это сообщество бизнесменов, и это мы будем делать благодаря офлайн-мероприятиям”, — о дополнительных задачах делового радио, которое не только даёт пользу, но и формирует пространство для общения.

10:38 Барнаул стал первым городом с населением меньше 1 млн человек, куда пришла радиостанция Business FM. Почему собственники выбрали именно наш город.

11:18 На какой частоте будет работать новая радиостанция и когда её можно будет услышать на территории всего края.

11:57 Где барнаульская редакция Business FM перенимала опыт для создания регионального вещания: “Какие-то секреты, подсмотренные у них, мы будем воплощать здесь, в Барнауле”.