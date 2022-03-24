Последняя надежда. Как стать донором костного мозга и почему это совсем не страшно

Трансплантация костного мозга порой единственный шанс на жизнь для многих людей с заболеваниями крови, в том числе при лейкозе. Шанс весьма высокий. Главная проблема — найти донора. Даже самые близкие родственники в большинстве случаев пациенту не подходят. В этом случае единственная надежда — банк данных доноров. Кстати, в России — совершенно бесплатный. В «Переговорке» на amic.ru исполнительный директор Сибирского регистра доноров костного мозга Екатерина Кузнецова рассказывает, как поделившись своей кровью можно спасти жизнь другого человека. А также о том, почему вокруг темы о трансплантации костного мозга столько мифов и страшилок. На самом деле это очень простая процедура, объясняет эксперт.

Кто в «Переговорке»:



Екатерина Кузнецова, родилась 15 июля 1977 года в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный университет по специальности «журналистика». Работала шеф-редактором программ «Вести Новосибирск», «Вести Сибирь», «Вести. Итоги недели», ток-шоу «Национальный интерес».



В настоящее время — руководитель новосибирского бюро Русфонда, исполнительный директор Сибирского регистра доноров костного мозга, преподаватель Гуманитарного института НГУ.

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02:42 Что такое костный мозг и почему в обществе так много мифов и страхов вокруг его донорства. «Костному мозгу не повезло с пиаром», — объясняет Екатерина.

04:55 Как происходит трансплантация костного мозга. Спойлер: это забор крови через вену. И это последняя надежда для тех, кому уже больше ничего не помогает.

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06:14 Только в 25% случаев донорами костного мозга могут стать родственники. Всем остальным могут помочь базы доноров. Екатерина рассказывает, как попасть в такой регистр. Сделать это можно даже с помощью «Почты России». Бесплатно. «Совпадения случаются одно на 10 тысяч. Такие люди — генетические близнецы. И один из них может спасти жизнь другого», — говорит Екатерина.

10:17 Эксперт рассказывает, опасна ли для донора процедура переливания костного мозга и объясняет, как к этому готовят и что происходит после.

11:25 Главное условие — анонимность. Только через два года после процедуры донор и реципиент могут познакомиться. Екатерина рассказывает, как молодой парень спас девятилетнего мальчишку и что произошло, когда они встретились.

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14:00 О том, как проходит процедура донации (трансплантации костного мозга) и кто всё это оплачивает. В России донацию делают только в Санкт-Петербурге.

15:47 Эксперт отвечает на вопрос: «А платят ли донору за его костный мозг?»

17:13 Екатерина рассказывает, во сколько обходится внести в регистр одного потенциального донора и на какие средства существует компания. А вот ещё потрясающие цифры: поиск донора в базе данных Международного регистра стоит для пациента 20 тысяч евро. В любом российском регистре — бесплатно.

