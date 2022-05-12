«Стресс? Еще какой!» Что изменилось в ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году и как будут проходить экзамены на Алтае

До ЕГЭ и ОГЭ остались считанные дни. Уже 19 мая у девятиклассников пройдёт первый итоговый экзамен. У одиннадцатиклассников испытания стартуют с 25 мая. Кстати, они аттестацию проходят впервые: в 2020-м году из-за пандемии коронавируса государственный экзамен в девятых классе отменили. Между тем в этом году в ЕГЭ и ОГЭ опять ввели новшества. Гостья «Переговорки» на amic.ru начальник отдела общего образования регионального Минобра Наталья Полосина рассказала, как будут походить экзамены, почему изменили сроки их проведения, можно ли сдать ЕГЭ без репетитора и не пора ли менять форму итоговой аттестации. «В моей юности мы сдавали восемь предметов в школе и ещё четыре в вузе. Всего 12 экзаменов», — вспоминает эксперт.

Кто в «Переговорке»



Наталья Полосина родилась 11 декабря 1963 года. В 1986 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «История». Карьеру начала в одной из школ Барнаула. В 1995-2003 годах работала главным специалистом комитета образования Барнаула, в 2005-2006 — замглавы и руководителем аппарата администрации Октябрьского района Барнаула, в 2006-2011 — замглавы администрации Ленинского района Барнаула. В 2011 году была назначена зампредседателя комитета по образованию Барнаула, а в октябре 2012-го стала его председателем. В апреле 2019 года перешла на работу в Министерство образования и науки Алтайского края на должность начальника отдела общего образования.

01:12 Почему в 2022 году изменили сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ? Наталья Полосина рассказывает, что изменились не только даты экзаменов: практически каждый экзамен в девятых классах будет идти два дня, по некоторым предметам увеличили время подготовки. Кроме того, в этом году впервые девятиклассникам предстоит сдавать практико-ориентированные задания по физике и химии. Что это такое и зачем это нужно — смотрите на видео.

03:05 Школы возвратились к постковидным правилам проведения экзаменов, хотя ещё не все ограничения отменили. Наталья Полосина объясняет, какие именно противоковидные меры остались. И обязательны ли маски на экзаменах.

Новости

Вопрос дня Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году и сколько предметов будут сдавать школьники?

06:12 Чужой не пройдёт? Евгения Даровская интересуется, какие меры безопасности действуют сейчас в школах Алтайского края. И когда уже во всех учебных учреждениях, в том числе в сельских, появится квалифицированная охрана?

07:23 В этом году итоговые экзамены начнутся очень рано: уже 19 мая девятиклассникам предстоит первое испытание. А накануне, 18 мая, для них прозвучит последний звонок. Значит ли это, что всех школьников, кроме выпускников 9-х и 11-х классов, пораньше отпустят на каникулы?

08:29 О дистанционном обучении. Эксперт утверждает, что оно стало нормой, которой время от времени успешно пользуются все школы Алтайского края. В том числе и сельские. Там даже высокоскоростной интернет «подтянули».

Новости

Наука и образование 70% выпускников заявили, что на ЕГЭ невозможно пронести шпаргалки или телефон

09:25 Смогут ли пересдать экзамены те, кто получит низкий балл во время основного этапа и когда это можно сделать? Пересдать можно, говорит Наталья Полосина, но не все предметы. Она объясняет, с чем связана такая «несправедливость» и какие экзамены всё-таки можно пересдать.

10:57 Много ли двоек за ЕГЭ получают выпускники алтайских школ?

11:27 «Телефон обязательно прозвонит или выпадет в неподходящий момент». Наталья Полосина рассказывает, какие ошибки чаще всего совершают выпускники Алтайского края и их родители. И даёт совет, как правильно настроиться на экзамен. Кстати, особенность этого года в том, что нынешние одиннадцатиклассники аттестацию проходят впервые: из-за пандемии коронавируса ОГЭ в девятом классе они не сдавали.

Новости

Переговорка Шестидневку не отменить. Что нового ждёт школьников Алтая в стартовавшем учебном году

15:55 О том, сможет ли ребёнок сдать ЕГЭ, если он не занимался с репетитором. Больше доверяйте учителям, советует Полосина. Репетиторы — это успокоение для родителей.

16:40 «Вспоминаю свою юность: мы сдавали восемь предметов в школе и потом четыре предмета в вузе. За лето — 12 экзаменов. Стресс? Ещё какой!» — Наталья Полосина и Евгения Даровская рассуждают, нужен ли ЕГЭ современной школе.

18:26 Вопрос от читателей amic.ru: может ли директор школы запретить детям играть на школьном стадионе вне школьных занятий? Может — утверждает Полосина, и объясняет почему.

21:15 Коротко ещё раз о том, когда пройдут выпускные экзамены в школах и когда будет возможность для пересдачи.