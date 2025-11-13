НОВОСТИОбщество

Тарантиновский диалог произошел в больнице между врачом и пациенткой, хотевшей покричать

Ситуация быстро разошлась по соцсетям

13 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

В отделении хирургии произошел необычный диалог между девушкой-врачом и пожилой пациенткой. Пенсионерка начала громко кричать, хотя у нее ничего не болело. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор".

Врач попыталась выяснить причину происходящего: спросила, зачем женщина кричит, но та лишь ответила, что сама не знает. После этого пациентка попросила поставить ей обезболивающее.

На вопрос медика, что именно болит, женщина неожиданно сказала, что "уже ничего не болит", и призналась, что хочет просто покричать.

Врач спокойно отреагировала: "Кричите".

После этого пенсионерка снова начала кричать – уже так, будто испытывает сильную боль, хотя никаких жалоб у нее не было.

Ранее сообщалось, что жители поселка Южного недоумевают, почему уже больше года перекрыт проезд к главному входу городской больницы. Для многих это создает настоящие трудности, особенно для водителей, которые привозят пожилых или маломобильных пациентов.

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

Как в Алтайском крае спасают жизни пациентов с инсультом с помощью новой операции?

В рамках нацпроекта в регионе внедрили новый метод — механическую тромбоэкстракцию
Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

21:03:49 13-11-2025

Какие же старухи противные

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:53 13-11-2025

я бы эту болезную душкой от кровати по хребтинушке погладил

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:13 13-11-2025

Я ж говорю, после ковида всё, ку-ку, башка отъехала у многих))))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:56:29 13-11-2025

то самое видео, про которое говорят: "Зачем я это смотрел?"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:59:38 13-11-2025

Деменция . Часто после наркоза происходит дебют или ухудшение состояния .Население стареет, скоро все так закричим.🤦

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:03:17 14-11-2025

Причем тут тарантиновский диалог?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:34 14-11-2025

Гость (07:03:17 14-11-2025) Причем тут тарантиновский диалог?... Ну, вы же зашли глянуть)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:29 14-11-2025

Утром в транспорте постоянно так. Каждое утро прутся куда-то!

  -1 Нравится
Ответить
