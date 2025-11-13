Тарантиновский диалог произошел в больнице между врачом и пациенткой, хотевшей покричать

Ситуация быстро разошлась по соцсетям

13 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

В отделении хирургии произошел необычный диалог между девушкой-врачом и пожилой пациенткой. Пенсионерка начала громко кричать, хотя у нее ничего не болело. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор".

Врач попыталась выяснить причину происходящего: спросила, зачем женщина кричит, но та лишь ответила, что сама не знает. После этого пациентка попросила поставить ей обезболивающее.

На вопрос медика, что именно болит, женщина неожиданно сказала, что "уже ничего не болит", и призналась, что хочет просто покричать.

Врач спокойно отреагировала: "Кричите".

После этого пенсионерка снова начала кричать – уже так, будто испытывает сильную боль, хотя никаких жалоб у нее не было.

