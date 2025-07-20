ТАСС: даты нового раунда переговоров России и Украины пока нет

Однако скоро она будет согласована

20 июля 2025, 10:05, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Точных дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет, они будут согласованы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Дат пока нет, будет согласовано", – сказал источник.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новым главой делегации Киева на переговорах в Стамбуле станет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, Умеров заявил, что Украина готова к новому раунду диалога на следующей неделе.