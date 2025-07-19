В Госдуме заявили, что Евросоюз "обязательно пожалеет" о новых санкциях против РФ
Юрий Нестеренко утверждает, что так ЕС наносит удар по благосостоянию населения своих же стран
19 июля 2025, 17:38, ИА Амител
Евросоюз обязательно пожалеет о санкциях против России, заявил депутат Госдумы Юрий Нестеренко. Его слова приводит "Газета.ру".
"Евросоюз продолжает плодить безрассудные решения, за которые со временем обязательно пожалеет, так как санкционная политика, прежде всего, наносит удар по благосостоянию населения их же стран", – отметил парламентарий.
Он отметил, что США и Европа не смогли нанести сильный урон России, так как экономика уже перестроилась, а бизнес адаптировался к новым условиям.
Ранее ЕС принял 18-й пакет антироссийских санкций, который снижает "потолок цен" на российскую нефть и вводит ряд других ограничений.
17:50:12 19-07-2025
"Нет слов" (с)
18:45:30 19-07-2025
Капец
Набрали в Думу по объявлению.
19:10:04 19-07-2025
Гость (18:45:30 19-07-2025) КапецНабрали в Думу по объявлению.... К сожалению мы их сами понавыбирали. Так что наша ответственность.
21:07:04 19-07-2025
Гость (19:10:04 19-07-2025) К сожалению мы их сами понавыбирали. Так что наша ответствен... Половину сами, а половину по партийным спискам протащили.
19:15:37 19-07-2025
Гость (18:45:30 19-07-2025) КапецНабрали в Думу по объявлению.... Старый советский анекдот: После смерти Черненко, звонок в ЦК - «Вам новый генсек не требуется?» «Гражданин, Вы дурак?» «Да. И дурак, и старый, и больной»
20:16:23 19-07-2025
Гость (18:45:30 19-07-2025) КапецНабрали в Думу по объявлению.... Лучше б по объявлениям
23:42:39 19-07-2025
Нужно срочно в ЕС подать петицию о введении дополнительных санкций в отношении России. Причем публично ее подать и довести ее текст до населения Евросоюза. Указать, что благодаря санкциям жизнь в России становится только лучше. Что правительство ЕС работает во благо России.
04:25:32 20-07-2025
А Васька слушает, да ест