НОВОСТИПолитика

В Госдуме заявили, что Евросоюз "обязательно пожалеет" о новых санкциях против РФ

Юрий Нестеренко утверждает, что так ЕС наносит удар по благосостоянию населения своих же стран

19 июля 2025, 17:38, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Евросоюз обязательно пожалеет о санкциях против России, заявил депутат Госдумы Юрий Нестеренко. Его слова приводит "Газета.ру".

"Евросоюз продолжает плодить безрассудные решения, за которые со временем обязательно пожалеет, так как санкционная политика, прежде всего, наносит удар по благосостоянию населения их же стран", – отметил парламентарий.

Он отметил, что США и Европа не смогли нанести сильный урон России, так как экономика уже перестроилась, а бизнес адаптировался к новым условиям.

Ранее ЕС принял 18-й пакет антироссийских санкций, который снижает "потолок цен" на российскую нефть и вводит ряд других ограничений.

Россия санкции

Комментарии 8

Avatar Picture
Кхм...

17:50:12 19-07-2025

"Нет слов" (с)

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:30 19-07-2025

Капец
Набрали в Думу по объявлению.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:04 19-07-2025

Гость (18:45:30 19-07-2025) КапецНабрали в Думу по объявлению.... К сожалению мы их сами понавыбирали. Так что наша ответственность.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

21:07:04 19-07-2025

Гость (19:10:04 19-07-2025) К сожалению мы их сами понавыбирали. Так что наша ответствен... Половину сами, а половину по партийным спискам протащили.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:37 19-07-2025

Гость (18:45:30 19-07-2025) КапецНабрали в Думу по объявлению.... Старый советский анекдот: После смерти Черненко, звонок в ЦК - «Вам новый генсек не требуется?» «Гражданин, Вы дурак?» «Да. И дурак, и старый, и больной»

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:23 19-07-2025

Гость (18:45:30 19-07-2025) КапецНабрали в Думу по объявлению.... Лучше б по объявлениям

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:39 19-07-2025

Нужно срочно в ЕС подать петицию о введении дополнительных санкций в отношении России. Причем публично ее подать и довести ее текст до населения Евросоюза. Указать, что благодаря санкциям жизнь в России становится только лучше. Что правительство ЕС работает во благо России.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:25:32 20-07-2025

А Васька слушает, да ест

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров