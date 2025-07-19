В Госдуме заявили, что Евросоюз "обязательно пожалеет" о новых санкциях против РФ

Юрий Нестеренко утверждает, что так ЕС наносит удар по благосостоянию населения своих же стран

19 июля 2025, 17:38, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Евросоюз обязательно пожалеет о санкциях против России, заявил депутат Госдумы Юрий Нестеренко. Его слова приводит "Газета.ру".

"Евросоюз продолжает плодить безрассудные решения, за которые со временем обязательно пожалеет, так как санкционная политика, прежде всего, наносит удар по благосостоянию населения их же стран", – отметил парламентарий.

Он отметил, что США и Европа не смогли нанести сильный урон России, так как экономика уже перестроилась, а бизнес адаптировался к новым условиям.

Ранее ЕС принял 18-й пакет антироссийских санкций, который снижает "потолок цен" на российскую нефть и вводит ряд других ограничений.