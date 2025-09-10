Текст песни "Моя Москва" Исаака Дунаевского, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
10 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
И. Дунаевский, М. Лисянский – "Моя Москва"
Я по свету немало хаживал:
Жил в землянках, в окопах, в тайге.
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться,
И везде повторяю слова:
"Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!"
Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой.
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой.
В городах и далеких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в сердцах будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
19:06:03 10-09-2025
"...Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!.."
22:07:04 10-09-2025
Прежде буржуи вернули бы народу Советскую власть, ибо не вяжутся с их режимом советские песни!
09:21:47 11-09-2025
Гость (22:07:04 10-09-2025) Прежде буржуи вернули бы народу Советскую власть, ибо не вяж... "В ворота дворцов можно достучаться только прикладами винтовок"
09:28:33 11-09-2025
А сейчас из подрастающего знает: 28 - это о чём:
09:57:03 11-09-2025
Гость (09:28:33 11-09-2025) А сейчас из подрастающего знает: 28 - это о чём: ...
Советская версия мифа о 300 спартанцах, основанная на статье из газеты, о том, что якобы 28 панфиловцев удерживали немецкие танки под Москвой в 1941, "погибли все до одного, но врага не пустили". Только А. не погибли (6 из 28 оказались вполне себе живыми) и Б. было их не 28. Да, наши солдаты героически остановили танки ценою собственных жизней, но сражалась там рота, и погибших было более ста человек, и выжившие, понятное дело, тоже были.