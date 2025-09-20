Текст песни "Солдаты идут" Михаила Львовского, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
20 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
М. Львовский, К. Молчанов – "Вот солдаты идут"
Вот солдаты идут
По степи опаленной,
Тихо песню поют
Про березки да клены,
Про задумчивый сад
И плакучую иву,
Про родные леса,
Про родные леса
Да широкую ниву.
Вот солдаты идут –
Звонко песня несется,
И про грозный редут
В этой песне поется,
Про отвагу в бою
И про смерть ради жизни,
И про верность свою,
И про верность свою
Нашей славной Отчизне.
Вот солдаты идут
Стороной незнакомой,
Всех врагов разобьют
И вернутся до дому,
Где задумчивый сад
И плакучая ива,
Где родные леса,
Где родные леса
Да широкая нива.
Текст песни взят с сайта notarhiv.ru
20:48:16 20-09-2025
Великие слова и великая музыка. Эту песню помню примерно с 1948-49 года, когда у нас появился патефон, а старшая сестра стала покупать пластинки.Я был маленький, но представлял себя солдатом в том строю. Так вдохновляла меня эта песня.