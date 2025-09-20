Текст песни "Солдаты идут" Михаила Львовского, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

М. Львовский, К. Молчанов – "Вот солдаты идут"

Вот солдаты идут

По степи опаленной,

Тихо песню поют

Про березки да клены,

Про задумчивый сад

И плакучую иву,

Про родные леса,

Про родные леса

Да широкую ниву.

Вот солдаты идут –

Звонко песня несется,

И про грозный редут

В этой песне поется,

Про отвагу в бою

И про смерть ради жизни,

И про верность свою,

И про верность свою

Нашей славной Отчизне.

Вот солдаты идут

Стороной незнакомой,

Всех врагов разобьют

И вернутся до дому,

Где задумчивый сад

И плакучая ива,

Где родные леса,

Где родные леса

Да широкая нива.

