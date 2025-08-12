Собчак: звонки по WhatsApp* и Telegram в России заблокируют
По словам источников, решение "принято на самом верху"
12 августа 2025, 22:38, ИА Амител
В России больше не будут работать звонки в мессенджерах WhatsApp* и Telegram. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, которые знакомы с ходом переговоров, – по их словам, решение "принято на самом верху".
«Звонки запретили "под эгидой борьбы с террористами", говорит наш собеседник. Финальные консультации по этому вопросу должны завершиться сегодня вечером, утверждает источник в правительстве. Однако это не конец, каналы и обычные переписки по-прежнему будут доступны пользователям, заявляют инсайдеры», – пишет Собчак.
Один из источников добавил, что пока нет никаких гарантий, что покупка зарубежной сим-карты поможет решить проблему.
* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
22:56:22 12-08-2025
Да быть такого не может
22:56:44 12-08-2025
Ну и ладно, звонки через WhatsApp всё равно отвратительно работали. Бульканье, паузы, значительная задержка. Приходилось напрягаться, гда кто-то звонил по ватсапу. Терпел только если звонки из-за рубежа, там понятно, уехавшим отдыхать или по работе сложно с альтернативами
07:43:04 13-08-2025
Гость (22:56:44 12-08-2025) Ну и ладно, звонки через WhatsApp всё равно отвратительно ра... слышь, зачарованный.
они нормально работали, и были абсолютно бесплатные.
09:54:57 13-08-2025
Гость (07:43:04 13-08-2025) слышь, зачарованный.они нормально работали, и были абсо... Как калхозники теперь будут без этих видеозвонков свою "успешность" другим таким же калхозникам демонстрировать, да еще и за бесплатно!
14:16:07 13-08-2025
Гость (09:54:57 13-08-2025) Как калхозники теперь будут без этих видеозвонков свою "успе... Родной язык подучи, неколхозный ты наш)))
00:57:06 13-08-2025
Как объясняют, это потому что "четыре толстяка" недовольны тем, что народонаселение звонит бесплатно по всяким вацапам. И в целях государственной безопасности нужно запретить бесплатные звонки.
04:07:56 13-08-2025
Ну она то прям в курсе
05:57:41 13-08-2025
Народ звонит через мессенжеры и уу опсосов выручка меньше
06:54:07 13-08-2025
ФАС и Минцифра выступили против. Не будет блокировки. Слушать Собчак - себя не уважать.
08:24:35 13-08-2025
Гость (06:54:07 13-08-2025) ФАС и Минцифра выступили против. Не будет блокировки. Слушат... А можете показать какое-то распоряжение или приказ о блокировке Ютуба?
08:35:58 13-08-2025
Лучше бы так мошенниками боролись.
09:24:42 13-08-2025
Интересно, почему в "поганых" либеральных демократиях о такой "борьбе" с терроризмом власть себе точно помыслить не может. Ребенок за границей- только "вацап "и выручал. -увидеть родное лицо.. Какое-то дерьмо происходит...
10:22:58 13-08-2025
Гость (09:24:42 13-08-2025) Интересно, почему в "поганых" либеральных демократиях о ... Потому что интернет - их.
Они его модерируют.
Они удаляют пророссийские каналы и навязывают русофобские.
В интернете их пропаганда (русские плохие, палестинцы плохие, северокоейцы плохие, и прочие диктаторы, якобы убивающие свой народ).
Поэтому у них интернет без блокировок.
11:12:17 13-08-2025
Гость (10:22:58 13-08-2025) Потому что интернет - их. Они его модерируют.Они уда... А что такое русофобия?
11:41:11 13-08-2025
То что РФ пойдет войной на Европу.
То что РФ вмешивается в выборы других стран.
И подобный бред постоянно транслируемый в уши западного обывателя.
12:58:43 13-08-2025
Гость (11:41:11 13-08-2025) То что РФ пойдет войной на Европу.То что РФ вмешивается ... т.е. наши дела всегда соответствуют словам? все остальные врут?
10:24:00 13-08-2025
Гость (09:24:42 13-08-2025) ...Какое-то дерьмо происходит ... Вы только сейчас заметили это, уважаемый?
Так то процесс "мы-за-вас-всё-решили,-что-вам-можно-а-что-нельзя" длится веками.
13:32:36 13-08-2025
Гость (09:24:42 13-08-2025) Интересно, почему в "поганых" либеральных демократиях о ...
вы своей кровиночке-то скажите, пусть гребет оттуда пока может, а то потом кости не успеет унести )))