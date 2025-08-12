Собчак: звонки по WhatsApp* и Telegram в России заблокируют

По словам источников, решение "принято на самом верху"

12 августа 2025, 22:38, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

В России больше не будут работать звонки в мессенджерах WhatsApp* и Telegram. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, которые знакомы с ходом переговоров, – по их словам, решение "принято на самом верху".

«Звонки запретили "под эгидой борьбы с террористами", говорит наш собеседник. Финальные консультации по этому вопросу должны завершиться сегодня вечером, утверждает источник в правительстве. Однако это не конец, каналы и обычные переписки по-прежнему будут доступны пользователям, заявляют инсайдеры», – пишет Собчак.

Один из источников добавил, что пока нет никаких гарантий, что покупка зарубежной сим-карты поможет решить проблему.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ