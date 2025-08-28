Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с подозрением на кровотечение желудка

Друг ученого утверждает, что Николай "прекрасно себя чувствует"

28 августа 2025, 14:20, ИА Амител

Николай Дроздов / Фото: Telegram-канал Mash

Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов был экстренно госпитализирован 5 августа с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. По данным Telegram-канала Mash, при обследовании этот диагноз не подтвердился, однако у 86-летнего ученого диагностировали острое воспаление поджелудочной железы.

Согласно сообщениям источника, результаты анализов показали у Дроздова низкий уровень гемоглобина на фоне ранее выявленного онкологического заболевания, а состояние осложнялось язвой кишечника. После проведенной терапии самочувствие телеведущего улучшилось, и в настоящее время он находится дома.

Эта информация появилась на фоне предыдущих сообщений о проблемах со здоровьем Дроздова. В начале лета 2025 года ведущий перенес операцию, после которой практически перестал самостоятельно передвигаться и испытывает постоянные боли. Также утверждалось, что дочери ученого не оказывают ему достаточной поддержки.

Однако друг Дроздова, художник Константин Мирошник, опроверг эти сведения, заявив, что телеведущий "прекрасно себя ощущает" и продолжает ежедневные физические занятия. Ситуация со здоровьем легендарного ведущего продолжает оставаться предметом внимания общественности и СМИ.