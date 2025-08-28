Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с подозрением на кровотечение желудка
Друг ученого утверждает, что Николай "прекрасно себя чувствует"
28 августа 2025, 14:20, ИА Амител
Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов был экстренно госпитализирован 5 августа с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. По данным Telegram-канала Mash, при обследовании этот диагноз не подтвердился, однако у 86-летнего ученого диагностировали острое воспаление поджелудочной железы.
Согласно сообщениям источника, результаты анализов показали у Дроздова низкий уровень гемоглобина на фоне ранее выявленного онкологического заболевания, а состояние осложнялось язвой кишечника. После проведенной терапии самочувствие телеведущего улучшилось, и в настоящее время он находится дома.
Эта информация появилась на фоне предыдущих сообщений о проблемах со здоровьем Дроздова. В начале лета 2025 года ведущий перенес операцию, после которой практически перестал самостоятельно передвигаться и испытывает постоянные боли. Также утверждалось, что дочери ученого не оказывают ему достаточной поддержки.
Однако друг Дроздова, художник Константин Мирошник, опроверг эти сведения, заявив, что телеведущий "прекрасно себя ощущает" и продолжает ежедневные физические занятия. Ситуация со здоровьем легендарного ведущего продолжает оставаться предметом внимания общественности и СМИ.
14:31:18 28-08-2025
дядя коля хавал всякую гадасть целовался со змеями . ну вот заразу подхватил ! выздоравливай !
16:23:45 28-08-2025
гость (14:31:18 28-08-2025) дядя коля хавал всякую гадасть целовался со змеями . ну вот ... Лет-то ему сколько? Наоборот, выходит, что с гадами целоваться полезно
14:39:24 28-08-2025
Дай бог здоровья, дяде Коле. Добрейшей души человек он.
15:03:28 28-08-2025
Скорейшего выздоровления хорошему человеку.
15:43:42 28-08-2025
воплощение Добра на Земле не должно болеть! дядя Коля, выздоравливай, пожалуйста! ❤️
15:48:32 28-08-2025
У меня в навигаторе уже года 4 голос дяди Коли настроен. Вот приятно слышать его всегда. Голос из детства. Особенно когда поездка завершается. «С вами был Николай Дроздов».
16:58:26 28-08-2025
Дяде Коле здоровья! Светлый человек! Но как можно говорить "прекрасно себя ощущает"? Что за безбожное лицемерие? Какое прекрасно?!!