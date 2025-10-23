Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими

По информации Mash, Николаев выкуривает до двух пачек сигарет в день

23 октября 2025, 16:16, ИА Амител

Юрий Николаев / Фото: nikolaevtv.ru

Известный телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован с серьезными проблемами с дыханием. По информации Telegram-канала Mash, 76-летнему артисту вызвали скорую помощь из-за нарушений в работе легких.

Состояние Николаева вызывало серьезные опасения: у него наблюдались сильная одышка, кашель, головокружение и слабость. По данным источника, телеведущий с трудом говорил и падал при ходьбе.

После оказания медицинской помощи состояние артиста стабилизировалось. Его выписали из больницы, когда он смог самостоятельно передвигаться и нормально дышать. Врачи категорически запретили Николаеву курить – по информации СМИ, он выкуривает до двух пачек сигарет в день.

Существенная деталь: несмотря на проблемы со здоровьем, Николаев продолжает профессиональную деятельность. По данным Mash, он берет заказы на корпоративные выступления с гонораром 5 миллионов рублей.

Это уже не первая госпитализация телеведущего в последнее время. В январе 2025 года он провел два дня в реанимации с переломом бедра, полученным в результате падения дома. Тогда ему была проведена срочная операция.