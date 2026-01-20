НОВОСТИОбщество

Тело пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, предположительно, нашли

Родственники вызваны на опознание

20 января 2026, 19:00, ИА Амител

Николай Свечников / Фото: Telegram-канал Shot
В Стамбуле, предположительно, обнаружено тело российского пловца Николая Свечникова, который пропал полгода назад во время заплыва через Босфор. Как сообщает Shot, турецкая полиция нашла тело в гидрокостюме в проливе Босфор и допускает, что оно принадлежит пропавшему спортсмену.

Родственники Свечникова подтвердили, что срочно выехали на опознание.

Напомним, российский пловец исчез в августе 2025 года во время соревнований по плаванию в открытой воде. По одной из версий, ему стало плохо, и он начал тонуть под мостом Султана Фатиха. В течение полугода поиски не приносили результата, а семья спортсмена объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о его местонахождении.

