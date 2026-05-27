Квест, призванный привлечь внимание к проблеме пропавших детей, прошел по всей стране 25 мая

27 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Участник "Лиза Алерт" / Фото: Ярослав Жоган / amic.ru

25 мая волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Барнауле искали — и нашли — 16-летнего подростка, попавшего в кризисную ситуацию и около суток не появлявшегося дома. К счастью, напряженная и для поисковиков, и для близких, и для самого юноши ситуация была лишь игрой, участие в которой могли принять все желающие. И не только в Алтайском крае: по всей России прошли "Недетские игры" — учебные "квесты", где все желающие могли познакомиться с работой поисков изнутри. Воспользовался этой возможностью и корреспондент amic.ru, которому довелось побывать на месте старшего поисковой группы.

Всемирный поиск

В 2026 году "Недетские игры" прошли в первый раз. Они были приурочены к Международному дню пропавших детей. У этой даты своя трагическая история, на которой стоит остановиться отдельно.

25 мая 1979 в США пропал шестилетний Эвиан Пейтс, в поисках которого впервые был использован известный по художественным фильмам метод: фото пропавшего размещали на картонных упаковках с молоком. Несмотря на все усилия, найти ребенка американские волонтеры и органы правопорядка так и не смогли. Спустя четыре года президент США Рональд Рейган объявил эту дату Национальным днем пропавших детей, а в 2010 году она стала международной. Символом этого дня служит синяя незабудка.

«В наше время очень часто можно услышать: а что, можно потеряться, когда есть телефоны и камеры? Но даже сейчас, в игре, мы видим, что, несмотря на камеры и телефоны, у нас зачастую очень мало времени, чтобы помочь ребенку», — рассказала координатор "ЛизаАлерт" в Алтайском крае Елена Бутакова.

Ограниченность во времени, по словам координатора, актуальна и для поисков в реальной жизни.

Лучшие из лучших

Сама игра представляла собой поисковый квест: участники под руководством "инфорга" должны были найти пропавшего подростка.

"Инфорг" координирует команду, работающую "в поле", собирает информацию из разных источников (например, от тех же правоохранительных органов) и снабжает ею волонтеров на местах. Те в ответ передают сведения, полученные ими, а также регулярно отчитываются о том, где находятся и что намерены делать дальше.Квест преимущественно автомобильный: принять участие без машины в нем было бы очень непросто, так как перемещаться по городу нужно было много и быстро. В этом плане корреспонденту повезло настолько, насколько это возможно — организаторы дали напарников с автомобилем.

Впрочем, гораздо ценнее транспорта был их огромный опыт.

Юрий и Юлия Болговы — известные участники алтайского "ЛизаАлерт", даже ставшие героями документального фильма. Поисками пропавших они занимаются уже порядка семи лет и возглавляют собственные направления работы алтайского отделения. Юрий — группу быстрого реагирования, а Юлия — направление профилактики.

Группа быстрого реагирование занимается именно тем, что сказано в ее названии: первой приходит на помощь уже найденному человеку в случаях, когда существует угроза его жизни (в том числе от него самого). Что же касается профилактической работы, то это, в первую, очередь, просветительская деятельность, призванная научить родителей и педагогов правильному поведению при пропаже ребенка и предотвращению этого явления.В обычной жизни и Юрий и Юлия — также представители "неравнодушных профессий": ветеран органов МВД и старшая медсестра в городской клинической больнице № 11.

Почти как в жизни

После начала игры участникам предстояло опрашивать свидетелей — их роль играли другие волонтеры — и собирать различные сведения и подсказки, которые могли указать на место расположения пропавшего подростка. Делать это нужно было очень оперативно.

Более подробно о сюжете рассказать нельзя: игру будут проводить повторно, и раскрытие подробностей может ее просто испортить.Опытные волонтеры заявили: игра действительно была похожа на реальный поиск пропавшего человека. Хотя "уровень сложности" у нее был значительно ниже — все из-за тех же игровых условностей.

Информация, которую выдавали участникам, была преимущественно полезной, а сама игра при этом выстроена достаточно линейно: возвращаться в уже посещенные места и повторно беседовать со свидетелями не приходилось. В жизни все бывает гораздо сложнее, так как люди в состоянии стресса и тревоги могут упускать важные детали и в целом "путаться в показаниях".

И, как уже было сказано, серьезно помогло участие опытных поисковиков: фактически они взяли на себя большую часть работы. А заодно — рассказали о различных ее нюансах и правильном поведении в тех или иных ситуациях. Например, это совет для родственников и близких пропавших немедленно обращаться в полицию: периода времени, который якобы нужно выждать, не существует.

Да и в работе поисковика без взаимодействия с полицией не обойтись. Там, как подчеркнули Болговы, к волонтерам относятся крайне радушно и высоко ценят их вклад в поиск пропавших.

Цель достигнута

"Недетские игры" прошли в первый раз, поэтому говорить об их "агитационной" эффективности пока рано. Как сообщила Елена Бутакова, до начала "Игр" высокого ажиотажа среди возможных участников не было: не в последнюю очередь из-за того, что анонсировали мероприятие в короткие сроки. Однако уже после старта игры организаторам начали активно поступать звонки от заинтересованных граждан.

«Скорее всего, уже в этом году мы еще раз повторим это мероприятие», — сообщила Бутакова.

А к концу дня стало известно: как минимум одна команда игроков в полном составе решила вступить в ряды волонтеров. Что можно расценивать как однозначный успех.

Напомним, в апреле в Алтайском крае возобновили поиски 20-летнего Даниила Кузнецова, пропавшего в августе 2025 года в Первомайском районе. Организованные в сентябре того же года поиски не дали ни единой зацепки, а следователи возбудили уголовное дело об убийстве.