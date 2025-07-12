Тепло, но дождливо. О погоде в Алтайском крае днем 12 июля

Возможны грозы, при которых осадки будут усиливаться, а местами пройдет град

12 июля 2025

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Однако приятное тепло будет омрачено дождями.

Согласно ожиданиям специалистов, на большей части территории региона пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы, при которых дожди будут усиливаться, не исключен град. Ветер будет дуть юго-западный, от 7 до 12 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 17–22 м/с.

В Барнауле будет теплее – от +25 до +27 градусов. В конце дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.