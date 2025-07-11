В столице региона возможны кратковременные дожди

11 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

Непогода обрушится на Алтайский край в период с 11 по 13 июля. В регионе прогнозируют дожди, местами сильные ливни, грозы и град. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно прогнозу алтайских синоптиков, в конце дня 11 июля, а также сутки 12 и 13 июля ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, грозы. При грозах местами пройдут сильные ливни и крупный град. Ветер усилится до 17–22 м/с.

При этом в Барнауле в эти дни погода останется стабильной. Сутки 11 июля в краевой столице закончатся преимущественно без осадков. Ночью подует северный ветер со скоростью 2–7 м/с, днем – 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+16 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.

Ночь 12 июля в столице региона также пройдет без осадков, в конце дня возможен кратковременный дождь и гроза. Северный ветер с переходом в юго-западный будет дуть со скоростью 2–7 м/с ночью и 7–12 м/с – днем. Также ночью столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.

13 июля в начале и в конце дня в городе пойдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 4–9 м/с. Днем его скорость составит 7–12 м/с. В ночное время суток похолодает до +14...+16 градусов, днем же потеплеет до +23...+25 градусов.