Тепловоз насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

26 июля 2025, 09:12, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Тепловоз насмерть сбил мужчину в Павловском районе Алтайского края, сообщили в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СКР.

Инцидент случился 25 июля около 15:18 у станции Арбузовка на 279-м километре 9-м пикете Западно-Сибирской железной дороги.

«Тепловозом был травмирован мужчина, который скончался на месте», – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.