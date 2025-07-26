Тепловоз насмерть сбил мужчину в Алтайском крае
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
26 июля 2025, 09:12, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Восточного межрегионального СУТ СК России
Тепловоз насмерть сбил мужчину в Павловском районе Алтайского края, сообщили в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СКР.
Инцидент случился 25 июля около 15:18 у станции Арбузовка на 279-м километре 9-м пикете Западно-Сибирской железной дороги.
«Тепловозом был травмирован мужчина, который скончался на месте», – говорится в сообщении.
Правоохранители проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
