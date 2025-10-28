Теплые дни и холодные ночи: солнечный Барнаул в конце октября

Жители краевой столицы наслаждаются последними теплыми днями октября

28 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Теплый октябрь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В краевой столице осень не спешит уступать место зиме. Днем в городе сохраняется по-осеннему мягкая погода: воздух прогревается до +8…+10 °C, на улицах еще кое-где лежит золотая листва, а солнце по-прежнему щедро делится теплом.

Однако ночи после прохождения скандинавского антициклона, который принес в регион снег и дыхание зимы, остаются холодными – местами на траве и крышах появляется иней.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится переменная облачность без осадков, а зима окончательно придет в начале ноября.