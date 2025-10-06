Застыло время. Красивые фото Барнаула после первого снегопада в начале октября

Кажется, что снег уже не растает никогда и яркие цветы навсегда останутся замерзшими

06 октября 2025, 18:02, ИА Амител

Снегопад в Барнауле 6 октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в понедельник днем, 6 октября, прошел снегопад. Город побелел, люди начали задумываться о Новом годе. Кажется, что снег уже не растает.

Напомним, регион попал под влияние скандинавского антициклона. Снег, заморозки и гололед ожидаются в Алтайском крае с 6 по 12 октября, а также усиление ветра и похолодание до -10 градусов. Об этом amic.ru рассказали в краевом Гидрометцентре.

Снегопад в Барнауле 6 октября / Фото: amic.ru