Томенко и Романенко поздравили алтайских железнодорожников с профессиональным праздником
Всего в Алтайском крае свыше 1,5 тысяч ж/д-путей, которыми за год пользуются более 7 млн пассажиров
03 августа 2025, 12:30, ИА Амител
3 августа профессиональный праздник отмечают работники железной дороги. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, железнодорожников поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель краевого парламента Александр Романенко.
Всего в Алтайском крае свыше 1,5 тысяч ж/д-путей, которыми за год пользуются более 7 млн пассажиров. Кроме того, ежегодно по ним проводят свыше 8 млн тонн грузов. Томенко и Романенко особенно отметили развитие пригородного сообщения — в 2025 году оно расширяется за счет двух новых электропоездов. На компенсацию льготных поездок в этом году выделено почти 570 млн рублей.
"Лицом и гордостью алтайских железных дорог стали скорые поезда"Просторы Алтая", "Калина красная" и "Восток". Эти маршруты не просто связывают города и районы края, но и расширяют возможности для событийного, познавательного и активного туризма", — подчеркивается в обращении.
Губернатор и председатель АКЗС пожелали всем работникам отрасли и ветеранам-железнодорожникам крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия.
наши поезда самые поездатые в мире . с праздником !
Вдоль железной дороги тоже интернет глушат?