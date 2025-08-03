Томенко и Романенко поздравили алтайских железнодорожников с профессиональным праздником

Всего в Алтайском крае свыше 1,5 тысяч ж/д-путей, которыми за год пользуются более 7 млн пассажиров

03 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

3 августа профессиональный праздник отмечают работники железной дороги. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, железнодорожников поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель краевого парламента Александр Романенко.

Всего в Алтайском крае свыше 1,5 тысяч ж/д-путей, которыми за год пользуются более 7 млн пассажиров. Кроме того, ежегодно по ним проводят свыше 8 млн тонн грузов. Томенко и Романенко особенно отметили развитие пригородного сообщения — в 2025 году оно расширяется за счет двух новых электропоездов. На компенсацию льготных поездок в этом году выделено почти 570 млн рублей.

"Лицом и гордостью алтайских железных дорог стали скорые поезда"Просторы Алтая", "Калина красная" и "Восток". Эти маршруты не просто связывают города и районы края, но и расширяют возможности для событийного, познавательного и активного туризма", — подчеркивается в обращении.

Губернатор и председатель АКЗС пожелали всем работникам отрасли и ветеранам-железнодорожникам крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия.