Томенко и Романенко поздравили алтайских автомобилистов с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края и председатель АКЗС пожелали всем здоровья, благополучия и успехов

26 октября 2025, 11:05, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Как отметили Томенко и Романенко, транспортное сообщение – это важный показатель социально-экономического развития Алтайского края. Они подчеркнули, что работники играют важную роль в жизни городов, сел и предприятий, а также помогают людям решать их повседневные задачи.

Также главы региона и краевого Заксобрания напомнили, что качеству и безопасности перевозок уделяют особое внимание. Ежегодно из бюджета Алтайского края выделяют значительные средства на капремонт дорог, повышение безопасности дорожного движения, а также приобретение новых автобусов, троллейбусов и трамваев.