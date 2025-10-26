Томенко и Романенко поздравили алтайских автомобилистов с профессиональным праздником
Губернатор Алтайского края и председатель АКЗС пожелали всем здоровья, благополучия и успехов
26 октября 2025, 11:05, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Как отметили Томенко и Романенко, транспортное сообщение – это важный показатель социально-экономического развития Алтайского края. Они подчеркнули, что работники играют важную роль в жизни городов, сел и предприятий, а также помогают людям решать их повседневные задачи.
Также главы региона и краевого Заксобрания напомнили, что качеству и безопасности перевозок уделяют особое внимание. Ежегодно из бюджета Алтайского края выделяют значительные средства на капремонт дорог, повышение безопасности дорожного движения, а также приобретение новых автобусов, троллейбусов и трамваев.
«Благодарим всех, кто обеспечивает ежедневный выход транспорта на линию, перевозит грузы и пассажиров. Пусть дорога всегда будет безопасной и ровной, а техника – исправной. Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях и успехов в работе!» – поздравили автомобилистов Виктор Томенко и Александр Романенко.
