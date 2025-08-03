Опыт Ильи Александровича во многом способствовал развитию сельского хозяйства региона

Илья Александрович Максименко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко поздравил с 90-летним юбилеем Почетного гражданина Алтайского края Илью Максименко. Выдающийся труженик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда отмечает день рождения 3 августа.

"Более сорока лет вами отдано работе на земле. Будучи преданным любимому делу, вы стали настоящим профессионалом, передовиком производства, которого всегда отличали глубокие знания сельскохозяйственной техники, честность, дисциплинированность, работоспособность и пунктуальность", — отметил в поздравлении Виктор Томенко.

Губернатор подчеркнул, что опыт Ильи Александровича во многом способствовал развитию сельского хозяйства Алтайского края. Именно такие люди, как Максименко, заложили основу для современных достижений региона, помогая ему оставаться одним из ведущих аграрных центров страны.

Илья Александрович Максименко родился в 1935 году в селе Покровка Ключевского района. Свой трудовой путь он начал в 1950 году механизатором в Назаровской МТС Михайловского района. После службы в армии работал шофером, трактористом, бригадиром в колхозе "Путиловец", а затем инженером в совхозе "Приборовой" Ключевского района. Его общий трудовой стаж составил 42 года.

Уже в 1972 году Максименко установил первый трудовой рекорд, намолотив за сутки 1007 центнеров зерна на комбайне СК-4. В том же году он достиг всесоюзного рекорда, собрав 25 347 центнеров зерна. Эти достижения были отмечены высшей наградой — в декабре 1972 года ему присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот". В 2001 году Илья Максименко стал Почетным гражданином Ключевского района, а 3 сентября 2012 года ему было присвоено звание "Почетный гражданин Алтайского края".