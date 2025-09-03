Томенко: в рамках подготовки к отопительному сезону на Алтае потратят 4,9 млрд рублей

Главная задача служб и ведомств — сделать так, чтобы зима прошла для жителей края спокойно вне зависимости от погодных условий

03 сентября 2025, 18:47, ИА Амител

Источник: Telegram-канал Виктора Томенко

Работы общей стоимостью 4,9 млрд рублей запланировали в Алтайском крае в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Сейчас подготовка продолжается. Главная задача служб и ведомств – сделать так, чтобы зима прошла для жителей края спокойно вне зависимости от погодных условий.

«Всего в рамках подготовки к сезону мы запланировали работы на 237 коммунальных объектах общей стоимостью 4,9 миллиарда рублей. Это, к примеру, обновление и сетей, и скважин, и котельных. На сегодняшний день выполнены работы на 1,7 млрд рублей», – заявил Томенко.

В частности, пробурено 23 водозаборных скважины, установлено 12 водонапорных башен. В поселке Березовском установили станцию очистки воды – теперь ее качество улучшилось. Кроме того, с начала года заменили почти 120 км тепловых и водопроводных сетей.

«Угольная котельная установлена в селе Подойниково Панкрушихинского района. Монтаж еще десяти угольных котельных продолжается. Также традиционно контролируем запасы угля. Всего нужно около 660 тысяч тонн. Законтрактовано на сегодняшний день больше 450 тысяч», – добавил губернатор.

Томенко подчеркнул, что работа идет в плановом режиме.