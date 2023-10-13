Традиционные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле
Площадки будут работать с 10:00 до 14:00
13 октября 2023, 12:39, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле пройдут традиционные субботние продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Закупиться продуктами по выгодным ценам можно на следующих площадках:
– Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
– Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
– Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная);
– Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
– Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Работать площадки будут с 10 до 14 часов.
13:30:45 13-10-2023
как же мы рады, что ярмарки стали традицией!!!! это то, чем мы можем гордиться, это то чего мы достигли за период стабильности !!!!
13:58:20 13-10-2023
там дороже чем в магазинах-ларька-оптовых базах. не понятная задумка
14:19:14 13-10-2023
Гость (13:58:20 13-10-2023) там дороже чем в магазинах-ларька-оптовых базах. не понятна... эта традиция с лихих 90тых,мы возвращаемся в родную гавань, весь мир нам завидует, потому что у них этого нет
17:10:32 13-10-2023
Гость (13:58:20 13-10-2023) там дороже чем в магазинах-ларька-оптовых базах. не понятна... Бабки ведутся, слово ярмарка для них магическое слово, они как пчелы на мед слетаются, постоянно наблюдаю эту картину, молодые не идут на ярмарки. За "белорусскую" обувь которая на китайском рынке стоит 1200 из клеёнки, они отдают по 4000 и искренне верят, что обувь кожаная и белорусская, жаль их конечно, дурят этот контингент постоянно, но поток не уменьшается))