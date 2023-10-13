Традиционные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00

13 октября 2023, 12:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле пройдут традиционные субботние продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Закупиться продуктами по выгодным ценам можно на следующих площадках:

– Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

– Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

– Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная);

– Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Работать площадки будут с 10 до 14 часов.