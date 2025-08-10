Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским на Аляске

Однако пока в планах лишь двусторонняя встреча

10 августа 2025, 14:31, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп допускает присоединение украинского президента Владимира Зеленского к их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Утверждается, что Трамп "открыт" к подобной возможности. Вместе с тем пока присутствие украинского лидера на саммите не оговорено.

Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главной темой будет украинский конфликт и возможное заключение мирного соглашения.