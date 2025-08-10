Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским на Аляске
Однако пока в планах лишь двусторонняя встреча
10 августа 2025, 14:31, ИА Амител
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп допускает присоединение украинского президента Владимира Зеленского к их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Утверждается, что Трамп "открыт" к подобной возможности. Вместе с тем пока присутствие украинского лидера на саммите не оговорено.
Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главной темой будет украинский конфликт и возможное заключение мирного соглашения.
18:48:02 10-08-2025
Хамелион
09:02:48 11-08-2025
Вообще он дал срок до 8го, уже 3 дня назад все закончилось