Трамвай и легковушка столкнулись в Барнауле
Участниками ДТП стали "Лада" и вагон маршрута № 2
25 июля 2025, 18:30, ИА Амител
ДТП на пересечении Попова и Антона Петрова / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Попова столкнулись трамвай и легковой автомобиль, сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам с места ДТП, вагон маршрута № 2 врезался в переднюю дверь "Лады". Об обстоятельствах происшествия и пострадавших не уточняется.
По данным "Яндекс Карт", трудностей в движении транспорта на этом участке не наблюдается. В целом по городу дорожная ситуация оценивается на 6 баллов.
Трамвай чтобы не заметить это надо постараться.