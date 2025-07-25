Трамвай и легковушка столкнулись в Барнауле

Участниками ДТП стали "Лада" и вагон маршрута № 2

25 июля 2025, 18:30, ИА Амител

ДТП на пересечении Попова и Антона Петрова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Попова столкнулись трамвай и легковой автомобиль, сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам с места ДТП, вагон маршрута № 2 врезался в переднюю дверь "Лады". Об обстоятельствах происшествия и пострадавших не уточняется.

По данным "Яндекс Карт", трудностей в движении транспорта на этом участке не наблюдается. В целом по городу дорожная ситуация оценивается на 6 баллов.