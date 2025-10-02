Три человека пострадали в перестрелке у школы в дагестанском селе Унцукуль

Участники инцидента задержаны правоохранительными органами

02 октября 2025, 18:15, ИА Амител

То самое село / Фото: Telegram-канал Shot

Возле школы № 1 в дагестанском селе Унцукуль произошла перестрелка с применением травматического оружия, в результате которой пострадали три человека, сообщает Shot.

По предварительной информации, инцидент начался с драки между группой людей и местным жителем, проживающим рядом с учебным заведением.

Конфликт быстро перерос в стрельбу из травматических пистолетов. Все пострадавшие были госпитализированы в местную больницу, а участники инцидента задержаны правоохранительными органами.

По данным источника Shot, стрельба происходила в непосредственной близости от школы, однако учебный процесс не прерывался. Обстоятельства конфликта и причины его возникновения устанавливаются.