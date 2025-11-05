Три километра канализационного коллектора в Рубцовске реконструируют до 2028 года

Бестраншейная технология позволит избежать перекрытия движения и остановки стоков

05 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Коллектор / Фото: изображение сгенерировано в нейросети Алиса

В Рубцовске продолжают обновление главного канализационного коллектора. Работы ведут в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Реконструкция без раскопок

За три года (2025–2027) специалисты восстановят около трех километров коммуникаций на проспекте Ленина. Стоимость работ – 670 млн рублей, из которых 663 млн рублей поступили из федерального бюджета.

Обновление выполняют с использованием современной бестраншейной технологии – методом спиральной навивки. Внутри существующего коллектора монтируют новые полимерные трубы диаметром от 600 до 1000 мм.

«Такой метод позволяет проводить реконструкцию без остановки потока сточных вод, масштабных земляных работ и перекрытия движения транспорта, включая троллейбусные маршруты», – отметил начальник отдела водоснабжения Минстроя Алтайского края Максим Сорокин.

Что уже сделали

Реконструкцию уже завершили на участке протяженностью 214 м. Далее специалисты продолжат модернизацию на остальном протяжении коллекторной линии, чтобы повысить стабильность и надежность системы водоотведения в городе.

Напомним, в сентябре 2025 года Минстрой России совместно с правительством Алтайского края подписали соглашение о включении новых коммунальных объектов региона в национальный проект "Инфраструктура для жизни". На капремонт тепловых и водопроводных сетей в шести муниципалитетах дополнительно направили 183 млн рублей – в Немецкий национальный, Шелаболихинский, Бурлинский, Табунский, Ключевский районы и ЗАТО Сибирский.

Всего в текущем году Алтайский край получил 798 млн рублей на реализацию мероприятий федпроекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".