В Барнауле сурок предсказал погоду на Алтае в свой праздник/

Эта традиция уходит корнями в старую Европу

02 февраля 2026, 20:39, ИА Амител

Проснувшийся сурок / Фото: Барнаульский зоопарк

В понедельник, 2 февраля, в мире отмечают День сурка. В честь этого забавного праздника сурок из барнаульского зоопарка позировал для фотографий и напомнил о традиционных погодных приметах, сообщили в паблике зоопарка во "ВКонтакте".

Традиция предсказывать погоду в этот день уходит корнями в старую Европу, а в США главным символом праздника стал сурок. Считается, что если 2 февраля зверек выбирается из норы и видит свою тень, он пугается и снова засыпает, а зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет и погода пасмурная, то весну ждут раннюю.

Однако барнаульские сурки-байбаки к таким метеорологическим прогнозам пока не готовы — они продолжают спать. В зоопарке отмечают, что в природе эти животные просыпаются только с приходом устойчивого тепла, когда температура воздуха поднимается до +3…+5 градусов. Именно их пробуждение специалисты считают настоящим, а не календарным признаком наступления весны.

Пока же в Алтайском крае и Барнауле о стабильном тепле говорить не приходится. Сегодня по региону температура воздуха держится в пределах от -8 до -13 градусов, а в Барнауле столбики термометров показывают от -8 до -10 градусов.