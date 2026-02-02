В Барнауле сурок предсказал погоду на Алтае в свой праздник
Эта традиция уходит корнями в старую Европу
02 февраля 2026, 20:39, ИА Амител
В понедельник, 2 февраля, в мире отмечают День сурка. В честь этого забавного праздника сурок из барнаульского зоопарка позировал для фотографий и напомнил о традиционных погодных приметах, сообщили в паблике зоопарка во "ВКонтакте".
Традиция предсказывать погоду в этот день уходит корнями в старую Европу, а в США главным символом праздника стал сурок. Считается, что если 2 февраля зверек выбирается из норы и видит свою тень, он пугается и снова засыпает, а зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет и погода пасмурная, то весну ждут раннюю.
Однако барнаульские сурки-байбаки к таким метеорологическим прогнозам пока не готовы — они продолжают спать. В зоопарке отмечают, что в природе эти животные просыпаются только с приходом устойчивого тепла, когда температура воздуха поднимается до +3…+5 градусов. Именно их пробуждение специалисты считают настоящим, а не календарным признаком наступления весны.
Пока же в Алтайском крае и Барнауле о стабильном тепле говорить не приходится. Сегодня по региону температура воздуха держится в пределах от -8 до -13 градусов, а в Барнауле столбики термометров показывают от -8 до -10 градусов.
20:44:02 02-02-2026
Если кто-то это прочитает, я не знаю, что произошло. Но у меня в который раз утром начинается один и тот же день. И не ясно, что делать дальше
20:59:45 02-02-2026
Каким образом предсказал оставаясь спящим?
15:06:40 04-02-2026
Разоблачитель (20:59:45 02-02-2026) В Барнауле сурок предсказал погоду на Алтае в свой праздник/... Спит, значит ещё холодно ранюю весну не ждите, что тут не понятного?
21:05:02 02-02-2026
Да когда уже закончиться эта петля..
21:09:32 02-02-2026
Сами вы сурки! У меня сегодня праздник. Весна идет! Весне дорогу!!!
21:56:42 02-02-2026
Ну не у Росгидромета же спрашивать.
Это как лечиться в поликлинике.
07:36:12 03-02-2026
Нет такого праздника. Его за океаном отмечают. Мы живем по китайскому календарю, ездим на белорусских трамваях, А день влюбленных отмечаем в жарком июле. Мы даже розыгрыш пранком называем. Барнаульский суслик проснулся и рассказал, что музей еще 15 лет будут реставрировать.
09:56:10 03-02-2026
Какие-то все несчастные коментаторы
10:21:43 03-02-2026
Гость. (09:56:10 03-02-2026) Какие-то все несчастные коментаторы...
А ты попробуй жить, когда каждый день похож на предыдущий :'(