Спрос на услуги архивов вырос на 17% в Алтайском крае в 2025 году

Только Государственный архив Алтайского края за прошлый год обработал более 24 тысяч обращений

02 февраля 2026, 20:08, ИА Амител

Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за прошлый год в архивы за получением информации обратились около 450 тысяч человек, что на 17% больше по сравнению с 2024 годом. Такие данные приводят в региональных ведомствах.

Алтайская архивная служба занимает первое место в Сибирском федеральном округе по количеству исполняемых социально-правовых и тематических запросов. Жители края могут получать необходимую информацию как при личном обращении в краевой и муниципальные архивы, так и дистанционно — через официальные сайты и письменные запросы.

Только Государственный архив Алтайского края за прошлый год обработал более 24 тысяч обращений. Большинство из них носили социально-правовой характер. Такие запросы, в частности, необходимы для назначения трудовой пенсии и расчета ее размера, а также для установления социальных льгот, пособий, выплат и компенсаций.

Информация, предоставленная архивами в течение года, позволила актуализировать индивидуальные лицевые счета граждан. В результате страховые пенсии в более выгодном размере были установлены 22 тысячам жителей Алтайского края.

В Минкульте региона также сообщили, что фонд краевых и муниципальных архивов насчитывает около 5,3 миллиона единиц хранения. При этом в Государственном архиве Алтайского края сосредоточено более 2,5 миллиона документов.