Три ребенка погибли при пожаре в дачном домике в Свердловской области

Всего в здании находились девять человек

05 сентября 2025, 08:47, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

Инцидент произошел в деревне Златогоровка. В момент пожара в доме находилась большая семья: двое взрослых и семеро несовершеннолетних.

«Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка – 5, 7 и 11 лет – погибли. На месте работают психологи МЧС России», – добавили в ведомстве.

Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы электрооборудования. Кроме того, в доме не было пожарного извещателя.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:59:51 05-09-2025

Как трудно быть в России большой семье.

Avatar Picture
Гость

09:19:25 05-09-2025

Гость (08:59:51 05-09-2025) Как трудно быть в России большой семье.... Ты дурачок, что ли?
Или просто по провоцировать других людей на разговор?(((((((((

Avatar Picture
Гость

13:02:34 05-09-2025

Гость (09:19:25 05-09-2025) Ты дурачок, что ли?Или просто по провоцировать других лю... Гость, ты же клюнул. А что не так?

