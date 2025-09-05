Три ребенка погибли при пожаре в дачном домике в Свердловской области

Всего в здании находились девять человек

05 сентября 2025, 08:47, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Златогоровка. В момент пожара в доме находилась большая семья: двое взрослых и семеро несовершеннолетних.

«Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка – 5, 7 и 11 лет – погибли. На месте работают психологи МЧС России», – добавили в ведомстве.

Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы электрооборудования. Кроме того, в доме не было пожарного извещателя.