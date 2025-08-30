Труба зовет. Лучшие духовые оркестры выступили в Барнауле в честь 295-летия города

В большом гала-концерте в честь Дня города приняли участие восемь оркестров из Сибири, и один – из Луганска

30 августа 2025, 07:45, ИА Амител

Концерт духовых оркестров в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 августа в Барнауле, в "Титов-Арене", состоялся грандиозный гала-концерт в рамках IV Открытого Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша". Лучшие профессиональные духовые оркестры Сибири, военные оркестры Сибирского округа, а также оркестр из Луганска собрались вместе, чтобы порадовать зрителей потрясающим исполнением военных и праздничных маршей. Концерт прошел с аншлагом: люди стояли в проходах и даже на ступеньках, чтобы не пропустить ни одного номера.

Глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич приветствовали участников фестиваля и вручили руководителям оркестров памятные адреса и уникальные авторские статуэтки с изображением духовых инструментов и нотами знаменитого марша "Прощание славянки".

«Проект такой впервые, я думаю, проходит в городе Барнауле. Вообще, по стране таких фестивалей в подобном формате очень мало», – отметил Александр Онищенко, главный дирижер и художественный руководитель Барнаульского духового оркестра.

По его словам, гала-концерт – это не просто музыка: «Оркестры исполняют программу в формате плац-концерта или дефиле, с элементами танца, шоу-групп барабанщиц и специальных световых эффектов. Это интересная шоу-программа для жителей города и гостей».

Фестиваль был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. На одной сцене выступили коллективы из разных городов Сибири: Новосибирска, Абакана, Кызыла, Новокузнецка и Барнаула, а также почетный гость – духовой оркестр Академии культуры и искусств им. М. Матусовского из Луганска.

«Каждый регион представил свою программу: от маршей и патриотической музыки до народных и латиноамериканских композиций», – подчеркнул Онищенко.

Отметим, что 30 августа, в День города, фестиваль продолжится шествием и маршем участников на площади Сахарова, после чего оркестры переместятся на площадь Свободы, в парк "Центральный" и на набережную, где с 15:00 до 20:00 проведут концертные программы для барнаульцев и гостей города. Всего в фестивале принимают участие девять коллективов.