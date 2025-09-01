Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 1 сентября
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла
01 сентября 2025, 07:57, ИА Амител
Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 1 сентября, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Северо-Западная, Матросова
Затор сковал улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от Юрина до Бехтерева.
Строителей, Павловский тракт
Автомобилистам придется постоять на пересечении проспекта Строителей с проспектом Красноармейским и улицей Челюскинцев. Павловский тракт скован от улицы Фурманова до Сельскохозяйственной.
Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Советской Армии;
- шоссе Ленточный Бор;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
Комментарии 0