Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 1 сентября

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

01 сентября 2025, 07:57, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 1 сентября, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Затор сковал улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от Юрина до Бехтерева.

Строителей, Павловский тракт

Автомобилистам придется постоять на пересечении проспекта Строителей с проспектом Красноармейским и улицей Челюскинцев. Павловский тракт скован от улицы Фурманова до Сельскохозяйственной.

Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог: