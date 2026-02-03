В России утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на онкозаболевания

Требования призваны повысить доступность диагностики и обеспечить непрерывность медицинского сопровождения пациентов

03 февраля 2026, 09:57, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правительство РФ ввело четкие временные рамки для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологические заболевания.

Как стало известно из постановления, с которым ознакомилось РИА Новости, система здравоохранения теперь обязана соблюдать жесткие сроки на каждом этапе — от первичной консультации до постановки на диспансерный учет.

«Консультация врача при подозрении на онкопатологию должна составить не более трех рабочих дней с момента обращения. Диагностические исследования (инструментальные и лабораторные) должны провести в течение семи рабочих дней с момента их назначения. А диспансерное наблюдение при подтверждении диагноза должно быть организовано в течение трех рабочих дней после постановки диагноза», — указано в документе.

В случае выявления злокачественного новообразования врач обязан незамедлительно направить пациента на лечение в специализированную медицинскую организацию.

Новые требования призваны минимизировать временные задержки на критически важных этапах онкопомощи, повысить доступность диагностики и обеспечить непрерывность медицинского сопровождения пациентов. Соблюдение установленных сроков будет находиться на особом контроле профильных ведомств.

Ранее онколог предупредил, что горячий чай может привести к раку желудка. В числе потенциально опасных факторов также курение и острая еда.