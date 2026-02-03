В России утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на онкозаболевания
Требования призваны повысить доступность диагностики и обеспечить непрерывность медицинского сопровождения пациентов
03 февраля 2026, 09:57, ИА Амител
Правительство РФ ввело четкие временные рамки для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологические заболевания.
Как стало известно из постановления, с которым ознакомилось РИА Новости, система здравоохранения теперь обязана соблюдать жесткие сроки на каждом этапе — от первичной консультации до постановки на диспансерный учет.
«Консультация врача при подозрении на онкопатологию должна составить не более трех рабочих дней с момента обращения. Диагностические исследования (инструментальные и лабораторные) должны провести в течение семи рабочих дней с момента их назначения. А диспансерное наблюдение при подтверждении диагноза должно быть организовано в течение трех рабочих дней после постановки диагноза», — указано в документе.
В случае выявления злокачественного новообразования врач обязан незамедлительно направить пациента на лечение в специализированную медицинскую организацию.
Новые требования призваны минимизировать временные задержки на критически важных этапах онкопомощи, повысить доступность диагностики и обеспечить непрерывность медицинского сопровождения пациентов. Соблюдение установленных сроков будет находиться на особом контроле профильных ведомств.
10:05:06 03-02-2026
Интересно как это организовать если на весь край один профильный онколог?
Многие умирают так и не получив этот диагноз
10:05:08 03-02-2026
А реализовывать как собрались? В обычных поликлиниках врачей нет, при направлении куда-то ждать талон несколько месяцев
10:29:24 03-02-2026
Гость (10:05:08 03-02-2026) А реализовывать как собрались? В обычных поликлиниках врачей... Так же как и ускоренное лечение гриппа, бумага всё стерпит
12:09:27 03-02-2026
В 2023 умер друг 47 лет, только терапевт и приходил, все! Обязательное обследование на Луговой, зачем? За два дня до смерти пришел специалист сей конторы, пенсия по инвалидности так и не была оформлена по причине смерти.....
13:43:12 03-02-2026
Так в "Надежде" примут, а потом люди ждут звонка из диагностического месяцами на обследование, а куда торопиться, диагноза же нет, можно выжимать деньги с испуганного человека, предлагая здесь и сейчас, а бесплатно через полгода.