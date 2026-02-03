НОВОСТИЭкономика

Бензин в Алтайском крае начал дешеветь на фоне снижения стоимости автомобилей

Сильнее всего в декабре подешевел 95-й бензин — на 2,6%

03 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Салон автомобилей / Фото: создано в нейросети
Салон автомобилей / Фото: создано в нейросети

В Алтайском крае в декабре снизились цены на легковые автомобили, а бензин подешевел заметнее, чем в среднем по России. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул сообщили в алтайском отделении Банка России со ссылкой на данные по инфляции.

Почему бензин стал дешевле?

По словам пресс-секретаря Банка России в Барнауле Екатерины Ивлевой, в декабре на региональных АЗС стало продаваться больше топлива: завершились ремонтные работы на части нефтеперерабатывающих заводов, и поставки по стране перераспределили.

«Мы помним, что в предыдущие два месяца в регионе была нехватка бензина на некоторых автозаправках. Но сейчас произошло перераспределение поставок топлива внутри страны, поэтому его стоимость за месяц уменьшилась», — пояснила она.

При этом полностью "отыграть" рост не удалось: за год бензин в крае подорожал на 11%. По данным Алтайкрайстата, сильнее всего в декабре подешевел 95-й бензин — на 2,6%. А вот дизель, наоборот, немного прибавил в цене — на 0,07%.

Почему дешевеют автомобили?

В декабре 2025-го также подешевели подержанные иностранные автомобили. Их стали покупать заметно меньше — в отличие от осени, когда спрос подогревало ожидание повышения утилизационного сбора (он вырос с 1 декабря). В итоге за год стоимость иномарок в Алтайском крае снизилась на 9,2%.

В целом годовая инфляция в регионе в декабре составила 6,1%. В Банке России считают, что рост цен постепенно замедляется — в том числе потому, что сокращается дисбаланс между спросом и предложением.

По прогнозу регулятора, в этом году инфляция должна опуститься до 4–5% и дальше удерживаться в этих пределах.

Отдельно отмечается, что ситуацию на топливном рынке держат на контроле и в регионе: краевые власти совместно с профильными структурами и участниками рынка мониторят обеспеченность АЗС и стабильность поставок, чтобы не допускать повторения перебоев.

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Коктейль" для двигателя. Как "спиртовой" бензин отразится на российских автовладельцах

По мнению экспертов, от такого топлива могут пострадать машины старше 15 лет
НОВОСТИТранспорт

Барнаул Экономика Топливо Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

09:18:55 03-02-2026

Видимо, где-то есть еще один Алтайский край!

  54 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:27 03-02-2026

Гость (09:18:55 03-02-2026) Видимо, где-то есть еще один Алтайский край!... Вы просто не в том Алтайском крае проживаете. В том где "жизнь прекрасна" бензин дешевеет, лучший губернатор и его команда. И вообще там всё цветет и процветает.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:46:48 03-02-2026

Гость (09:27:27 03-02-2026) Вы просто не в том Алтайском крае проживаете. В том где "жиз... Этот утопический АК где-то в головах у кого-то куривших что-то не то.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:40 03-02-2026

"Но сейчас произошло перераспределение поставок топлива внутри страны, поэтому его стоимость за месяц уменьшилась», — пояснила она."------- Ой брешет... Где он дешевел то? С нового года уже 2 раза повысили в рознице.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:48 03-02-2026

Все дешевеет, зарплаты растут - новости из параллельной вселенной)

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Леня

09:28:42 03-02-2026

Удешевления стоимости и того и другого не замечено

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:58 03-02-2026

"Верим". Мы конечно "свято верим" что жить становится всем лучше. Позавчера Роснефть 92й - 58.65. Сегодня на Роснефть 92й - 58.95. Это просто "положительная динамика и отрицательный рывок".

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:30 03-02-2026

Гость (09:29:58 03-02-2026) "Верим". Мы конечно "свято верим" что жить становится всем л... 58,95 с 1 февраля на РН

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:35 03-02-2026

"Отдельно отмечается, что ситуацию на топливном рынке держат на контроле и в регионе: краевые власти" Когда читаю "держат на контроле", то представляю как у них пупок развязывается и пот катится градом по лицу. Принесите воды, а то вдруг не удержат!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:09 03-02-2026

В декабре, ребята. Читайте внимательно. Два месяца назад. Я уже и не помню, что там было...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:10 03-02-2026

А вот приложение одной популярной заправки в синих цветах бережно хранит историю моих заправок с цифрами и в декабре пишет, что за литр 95 го я отдавал 60 рублей, а сейчас 62.... Пролистал до сентября 25 го, много думал... 5 рублей меньше чем за пол года.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:54 03-02-2026

Крупнейшие импортеры снизили закупки нефти у России. Все просто.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:32 03-02-2026

так так так а уточнить можно на какой именно АЗС подешевел бензин, я что то нигде не заметил что бы ценники не переписывали в плюс хотя бы 2 раза в неделю

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:47 03-02-2026

Вот вы клоуны, где подешевел???? У нас в Хабарах на 0.30к подорожал

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
виктор

15:23:23 03-02-2026

что-то я не понял.годовая инфляция 5.6 процента а бензин поднялся на 11 процентов .так разве можно

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:35:10 03-02-2026

на Газпроме , наверное, не Алтайский край? каждые 2 недели цену поднимают! где дешевеет? скажите- приеду, заправлюсь...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:59:05 03-02-2026

С начала нового года на 5 процентов бензин подорожал.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТЬ

19:16:58 03-02-2026

вчера у кондитерки 92 был 59+ сегодня 60+

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:10 04-02-2026

В субботу на РН был 92 по 58.85, а в воскресенье уже 59.15

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:44 04-02-2026

Гость (08:24:10 04-02-2026) В субботу на РН был 92 по 58.85, а в воскресенье уже 59.15... Это где такая РН?
В субботу был 58,65 (как и весь январь), а в воскресенье 58,95. Каждый день мимо этой АЗС на Строителей проезжаю. Заправляюсь конечно пореже)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:50 04-02-2026

Год назад 40 литров стоил 2229р, сейчас 2468р. Прирост 10.7%. Как написано выше, приложения хранят архив квитанций.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров