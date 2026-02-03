Бензин в Алтайском крае начал дешеветь на фоне снижения стоимости автомобилей

Сильнее всего в декабре подешевел 95-й бензин — на 2,6%

03 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Салон автомобилей / Фото: создано в нейросети

В Алтайском крае в декабре снизились цены на легковые автомобили, а бензин подешевел заметнее, чем в среднем по России. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул сообщили в алтайском отделении Банка России со ссылкой на данные по инфляции.

Почему бензин стал дешевле?

По словам пресс-секретаря Банка России в Барнауле Екатерины Ивлевой, в декабре на региональных АЗС стало продаваться больше топлива: завершились ремонтные работы на части нефтеперерабатывающих заводов, и поставки по стране перераспределили.

«Мы помним, что в предыдущие два месяца в регионе была нехватка бензина на некоторых автозаправках. Но сейчас произошло перераспределение поставок топлива внутри страны, поэтому его стоимость за месяц уменьшилась», — пояснила она.

При этом полностью "отыграть" рост не удалось: за год бензин в крае подорожал на 11%. По данным Алтайкрайстата, сильнее всего в декабре подешевел 95-й бензин — на 2,6%. А вот дизель, наоборот, немного прибавил в цене — на 0,07%.

Почему дешевеют автомобили?

В декабре 2025-го также подешевели подержанные иностранные автомобили. Их стали покупать заметно меньше — в отличие от осени, когда спрос подогревало ожидание повышения утилизационного сбора (он вырос с 1 декабря). В итоге за год стоимость иномарок в Алтайском крае снизилась на 9,2%.

В целом годовая инфляция в регионе в декабре составила 6,1%. В Банке России считают, что рост цен постепенно замедляется — в том числе потому, что сокращается дисбаланс между спросом и предложением.

По прогнозу регулятора, в этом году инфляция должна опуститься до 4–5% и дальше удерживаться в этих пределах.

Отдельно отмечается, что ситуацию на топливном рынке держат на контроле и в регионе: краевые власти совместно с профильными структурами и участниками рынка мониторят обеспеченность АЗС и стабильность поставок, чтобы не допускать повторения перебоев.