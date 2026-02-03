Бензин в Алтайском крае начал дешеветь на фоне снижения стоимости автомобилей
Сильнее всего в декабре подешевел 95-й бензин — на 2,6%
03 февраля 2026, 09:15, ИА Амител
В Алтайском крае в декабре снизились цены на легковые автомобили, а бензин подешевел заметнее, чем в среднем по России. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул сообщили в алтайском отделении Банка России со ссылкой на данные по инфляции.
Почему бензин стал дешевле?
По словам пресс-секретаря Банка России в Барнауле Екатерины Ивлевой, в декабре на региональных АЗС стало продаваться больше топлива: завершились ремонтные работы на части нефтеперерабатывающих заводов, и поставки по стране перераспределили.
«Мы помним, что в предыдущие два месяца в регионе была нехватка бензина на некоторых автозаправках. Но сейчас произошло перераспределение поставок топлива внутри страны, поэтому его стоимость за месяц уменьшилась», — пояснила она.
При этом полностью "отыграть" рост не удалось: за год бензин в крае подорожал на 11%. По данным Алтайкрайстата, сильнее всего в декабре подешевел 95-й бензин — на 2,6%. А вот дизель, наоборот, немного прибавил в цене — на 0,07%.
Почему дешевеют автомобили?
В декабре 2025-го также подешевели подержанные иностранные автомобили. Их стали покупать заметно меньше — в отличие от осени, когда спрос подогревало ожидание повышения утилизационного сбора (он вырос с 1 декабря). В итоге за год стоимость иномарок в Алтайском крае снизилась на 9,2%.
В целом годовая инфляция в регионе в декабре составила 6,1%. В Банке России считают, что рост цен постепенно замедляется — в том числе потому, что сокращается дисбаланс между спросом и предложением.
По прогнозу регулятора, в этом году инфляция должна опуститься до 4–5% и дальше удерживаться в этих пределах.
Отдельно отмечается, что ситуацию на топливном рынке держат на контроле и в регионе: краевые власти совместно с профильными структурами и участниками рынка мониторят обеспеченность АЗС и стабильность поставок, чтобы не допускать повторения перебоев.
09:18:55 03-02-2026
Видимо, где-то есть еще один Алтайский край!
09:27:27 03-02-2026
Гость (09:18:55 03-02-2026) Видимо, где-то есть еще один Алтайский край!... Вы просто не в том Алтайском крае проживаете. В том где "жизнь прекрасна" бензин дешевеет, лучший губернатор и его команда. И вообще там всё цветет и процветает.
13:46:48 03-02-2026
Гость (09:27:27 03-02-2026) Вы просто не в том Алтайском крае проживаете. В том где "жиз... Этот утопический АК где-то в головах у кого-то куривших что-то не то.
09:25:40 03-02-2026
"Но сейчас произошло перераспределение поставок топлива внутри страны, поэтому его стоимость за месяц уменьшилась», — пояснила она."------- Ой брешет... Где он дешевел то? С нового года уже 2 раза повысили в рознице.
09:26:48 03-02-2026
Все дешевеет, зарплаты растут - новости из параллельной вселенной)
09:28:42 03-02-2026
Удешевления стоимости и того и другого не замечено
09:29:58 03-02-2026
"Верим". Мы конечно "свято верим" что жить становится всем лучше. Позавчера Роснефть 92й - 58.65. Сегодня на Роснефть 92й - 58.95. Это просто "положительная динамика и отрицательный рывок".
09:33:30 03-02-2026
Гость (09:29:58 03-02-2026) "Верим". Мы конечно "свято верим" что жить становится всем л... 58,95 с 1 февраля на РН
09:36:35 03-02-2026
"Отдельно отмечается, что ситуацию на топливном рынке держат на контроле и в регионе: краевые власти" Когда читаю "держат на контроле", то представляю как у них пупок развязывается и пот катится градом по лицу. Принесите воды, а то вдруг не удержат!
10:29:09 03-02-2026
В декабре, ребята. Читайте внимательно. Два месяца назад. Я уже и не помню, что там было...
10:34:10 03-02-2026
А вот приложение одной популярной заправки в синих цветах бережно хранит историю моих заправок с цифрами и в декабре пишет, что за литр 95 го я отдавал 60 рублей, а сейчас 62.... Пролистал до сентября 25 го, много думал... 5 рублей меньше чем за пол года.
11:27:54 03-02-2026
Крупнейшие импортеры снизили закупки нефти у России. Все просто.
11:57:32 03-02-2026
так так так а уточнить можно на какой именно АЗС подешевел бензин, я что то нигде не заметил что бы ценники не переписывали в плюс хотя бы 2 раза в неделю
12:22:47 03-02-2026
Вот вы клоуны, где подешевел???? У нас в Хабарах на 0.30к подорожал
15:23:23 03-02-2026
что-то я не понял.годовая инфляция 5.6 процента а бензин поднялся на 11 процентов .так разве можно
17:35:10 03-02-2026
на Газпроме , наверное, не Алтайский край? каждые 2 недели цену поднимают! где дешевеет? скажите- приеду, заправлюсь...
17:59:05 03-02-2026
С начала нового года на 5 процентов бензин подорожал.
19:16:58 03-02-2026
вчера у кондитерки 92 был 59+ сегодня 60+
08:24:10 04-02-2026
В субботу на РН был 92 по 58.85, а в воскресенье уже 59.15
16:11:44 04-02-2026
Гость (08:24:10 04-02-2026) В субботу на РН был 92 по 58.85, а в воскресенье уже 59.15... Это где такая РН?
В субботу был 58,65 (как и весь январь), а в воскресенье 58,95. Каждый день мимо этой АЗС на Строителей проезжаю. Заправляюсь конечно пореже)
10:46:50 04-02-2026
Год назад 40 литров стоил 2229р, сейчас 2468р. Прирост 10.7%. Как написано выше, приложения хранят архив квитанций.