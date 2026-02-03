Синоптик назвал регионы России, в которые вернутся аномальные морозы

До 5 февраля включительно на юге средней полосы отрицательная аномалия составит -12...-14 градусов

Погода / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На этой неделе обширная волна аномального холода охватит сразу несколько регионов России. По данным прогностического центра "Метео", отрицательная температурная аномалия уже движется на юг Красноярского края, а также в Якутию и Иркутскую область.

Как сообщил в интервью РИА Новости руководитель центра Александр Шувалов, в этих регионах отклонение от климатической нормы достигнет 12 градусов ниже средних показателей.

Но самый масштабный удар холода ожидает европейскую часть страны — именно здесь аномалия затронет наибольшее число жителей. По прогнозам, до четверга включительно на юге средней полосы отрицательная аномалия составит от -12 до -14°C.

Ситуация особенно осложнится в ночное время. Так, в Черноземье температуры местами упадут до -30 °C, холода достигнут степей Кубани, также похолодание распространится и на Северный Кавказ.

Синоптики призывают население быть бдительным, соблюдать меры безопасности в условиях экстремально низких температур и внимательно следить за официальными предупреждениями.

