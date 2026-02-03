Врач назвала простой способ повысить устойчивость к простуде

По словам терапевта, закаливание укрепляет иммунитет, но важно соблюдать умеренность

03 февраля 2026, 09:40, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Терапевт Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Анастасия Якимова рассказала о пользе кратковременного холодного душа для профилактики простудных заболеваний. По словам врача, такой метод закаливания положительно влияет на иммунную систему, улучшает кровообращение и повышает бодрость за счет выброса катехоламинов, сообщает РИА Новости.

«Холод стимулирует симпатическую нервную систему и активирует выброс катехоламинов, что субъективно воспринимается как повышение бодрости и работоспособности. Отмечается и влияние на иммунную систему: регулярное закаливание может повышать неспецифическую устойчивость организма к простудным инфекциям», — объяснила Якимова.

При этом врач подчеркнула, что положительный эффект возможен только при постепенном и кратковременном воздействии. Резкое или длительное охлаждение может привести к спазму сосудов, нарушению сердечного ритма и обострению хронических болезней.

Противопоказаниями для холодных обливаний являются сердечно-сосудистые заболевания, выраженная гипертония, а также острые инфекции и воспалительные процессы.