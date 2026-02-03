Цена молитвы: в алтайских храмах резко подорожали церковные обряды
Распоряжение о повышении цен поступило 19 января и распространяется на все храмы Алтайской митрополии
03 февраля 2026, 10:11, ИА Амител
В январе жители Алтайского края столкнулись с повышением цен не только на товары и услуги повседневного спроса, но и на церковные таинства и требы. Как рассказали "КП‑Барнаул" прихожане, изменения затронули сразу несколько храмов региона.
«Зашла в храм Димитрия Ростовского на площади Спартака, чтобы заказать сорокоуст маме (молитвенное поминовение покойного в течение 40 дней), и удивилась цене в 500 рублей — ведь еще недавно было 300», — поделилась одна из горожанок.
В церковной лавке ей пояснили, что цены подняли недавно, а многие прихожане выражают недоумение и недовольство.
Подтверждение нашлось и в Никольском храме Барнаула на проспекте Ленина. 30 января там сообщили:
«Да, сорокоуст сейчас уже 500 рублей стоит. Записки на десять имен за здравие — 150 рублей вместо 100, крещение общее стоит 3000 рублей вместо 1500, индивидуальное — 6000 вместо 3000 рублей».
При этом в лавке добавили, что распоряжение о повышении цен поступило 19 января и распространяется на все храмы Алтайской митрополии. Единственным исключением стали свечи — их стоимость осталась прежней.
Отмечается, что вопрос о корректировке цен обсуждался на недавнем епархиальном собрании. Один из священнослужителей объяснил это вынужденной мерой:
«Цены растут на электричество, на газ, храмы нужно содержать, их никто не субсидирует».
Он подчеркнул, что принцип "пожертвования по возможностям" сохраняется. Тем, кто регулярно посещает службы, не откажут в требах при отсутствии средств. Сельский священник рассказал на условиях анонимности о случае с многодетной семьей:
«Приехала в село молодая многодетная семья, храм стали посещать. И вот приходят, говорят: "Хотим покреститься, можно в кредит или в рассрочку, денег не хватает…" Да вы что, ребятушки, чуть не прослезился я, какой кредит, какая рассрочка! Всех их покрестил бесплатно во славу Божию».
В пресс‑службе Алтайской митрополии факт повышения цен подтвердили, однако развернутый комментарий получить не удалось.
Ранее в РПЦ заявили, что россияне должны быть благодарны за то, что происходит в стране. По слова патриарха, жители РФ живут в очень благополучное время.
10:17:02 03-02-2026
Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за верующие которым 500 р. жалко, пусть ищут себе другого бога
11:21:19 03-02-2026
Гость (10:17:02 03-02-2026) Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за ве... помню времена когда в храмах вообще не было обязательной оплаты, кто сколько мог столько и давал, а если денег нет могли дать кто чем может, кто продуктами, кто своей работой, а теперь какая то торговая лавка, а не храм.
11:22:31 03-02-2026
Гость (10:17:02 03-02-2026) Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за ве... а если у человека нет таких денег то не креститься, не венчаться и не отпевать.
14:06:09 04-02-2026
Гость (11:22:31 03-02-2026) а если у человека нет таких денег то не креститься, не венча... можно на чужое отпевание притащится, на пару куплетов, которых для рая не хватает, краем уха послушать
12:45:31 03-02-2026
Гость (10:17:02 03-02-2026) Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за ве... Конечно, у патриарха яхта поистрепалась, новую надо.
12:55:20 03-02-2026
Гость (10:17:02 03-02-2026) Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за ве... Ну то есть устанавливать тарифы за обращение к Богу - это не жадность и не грех? А по-моему, это циничное надругательство и над верой, и над всеми теми, кто искренне верует. И после такого эти люди еще кого-то учат морали? Никакой атеист и никакая пропаганда не сможет принести столько вреда вере, сколько сама церковь.
10:17:07 03-02-2026
Солидный господь для солидных господ (с)
10:18:23 03-02-2026
оплата за воздух.. ну вас никто не заставляет туда ходить
10:23:57 03-02-2026
Подорожал опиум для народа.. Батюшка не хочет на Гранте ездить. )))
10:30:00 03-02-2026
И тут себестоимость выросла?
10:30:43 03-02-2026
Баррель подорожал!
10:32:48 03-02-2026
Рост НДС повлиял?
11:12:18 03-02-2026
Гость (10:32:48 03-02-2026) Рост НДС повлиял?... А разве церкви платят налоги?
11:29:00 03-02-2026
Гость (10:32:48 03-02-2026) Рост НДС повлиял?... они не платят никаких налогов
11:52:27 03-02-2026
Гость (11:29:00 03-02-2026) они не платят никаких налогов... Как мне тоже поиметь такие льготы? Почитатели Макаронного Монстра могут не платить НДС?
10:33:07 03-02-2026
А что вы хотите? Транспорт дорожает, услуги связи дорожают и связь с богом подорожала.
11:02:49 03-02-2026
Ну они же ведь только посредники. Какой прейскурант им "сверху" спускают, такой они и выкатывают
11:24:46 03-02-2026
Хоть они и священнослужители, а вот вчерашним святым духом питаться не могут.
11:42:13 03-02-2026
Вера в Бога не греет?
12:05:46 03-02-2026
Налоги не платят, зато в уши льют за троих
12:12:58 03-02-2026
новый гелик сам себя не купит
12:13:57 03-02-2026
Вот вам и " хлеб насущный".Смутные расценки сделали просто суровые начальники от метраполита а Бог здесь не причем.Они сами не ведуют что породили то и пожнут.Главное вера а все денежные покупки это не есть божий промысел.
13:12:49 03-02-2026
Господь должен быть в душе, а не в храме, поэтому и редко туда хожу свечку поставить, а Отче наш каждый вечер про себя обращаясь к Богу молитвой и просьбой.
13:34:58 03-02-2026
Это не цены, а рекомендованный размер добровольных пожертвований. Сами даёте - не нойте. У шаманов вообще всё дорого.
Идите в НОД к Фёдорову - служба каждую субботу - шалом шабат православные.
13:39:10 03-02-2026
«Цены растут на электричество, на газ,
Растут, но не на 100 %. А в церкви всё в 2 раза повысили. Ну и сидите , ждите воров из администраций , им грехи отмаливать надо, ворованным и поделятся. Церкви, видимо, и ворованное сойдет, а Богу такое не нужно. Устроили базар , молитвами торгуют как тряпками.
14:05:32 03-02-2026
Я, в Бога Создателя верю, но этим жуликам никогда, вот этим шкуродерством они еще раз подтвердили, что они не от Бога.
16:35:27 03-02-2026
Креста на них нет!
16:55:29 03-02-2026
В Библии сказано что безвоздмездно...
16:56:17 03-02-2026
свечки, наверное, завозят через параллельный импорт. понимать надо!
17:41:12 03-02-2026
Нормально! Веруны должны страдать! В этом суть их веры. Вот и страдайте!
19:13:32 03-02-2026
В субботу сорокоуст заказывали в трех храмах:
Никольский храм - 500 рублей
Александро-Невский Собор - 500 рублей
Храм Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной старообрядческой Церкви - сказали, что сколько можете, столько и заплатите. Отдали 500 рублей.
Мне кажется, что для пенсионеров дороговато. Но, а за обряд крещения без комментариев, мне кажется в наше время это должно быть бесплатно.