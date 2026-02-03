Цена молитвы: в алтайских храмах резко подорожали церковные обряды

Распоряжение о повышении цен поступило 19 января и распространяется на все храмы Алтайской митрополии

03 февраля 2026, 10:11, ИА Амител

В храме / Фото: amic.ru

В январе жители Алтайского края столкнулись с повышением цен не только на товары и услуги повседневного спроса, но и на церковные таинства и требы. Как рассказали "КП‑Барнаул" прихожане, изменения затронули сразу несколько храмов региона.

«Зашла в храм Димитрия Ростовского на площади Спартака, чтобы заказать сорокоуст маме (молитвенное поминовение покойного в течение 40 дней), и удивилась цене в 500 рублей — ведь еще недавно было 300», — поделилась одна из горожанок.

В церковной лавке ей пояснили, что цены подняли недавно, а многие прихожане выражают недоумение и недовольство.

Подтверждение нашлось и в Никольском храме Барнаула на проспекте Ленина. 30 января там сообщили:

«Да, сорокоуст сейчас уже 500 рублей стоит. Записки на десять имен за здравие — 150 рублей вместо 100, крещение общее стоит 3000 рублей вместо 1500, индивидуальное — 6000 вместо 3000 рублей».

При этом в лавке добавили, что распоряжение о повышении цен поступило 19 января и распространяется на все храмы Алтайской митрополии. Единственным исключением стали свечи — их стоимость осталась прежней.

Отмечается, что вопрос о корректировке цен обсуждался на недавнем епархиальном собрании. Один из священнослужителей объяснил это вынужденной мерой:

«Цены растут на электричество, на газ, храмы нужно содержать, их никто не субсидирует».

Он подчеркнул, что принцип "пожертвования по возможностям" сохраняется. Тем, кто регулярно посещает службы, не откажут в требах при отсутствии средств. Сельский священник рассказал на условиях анонимности о случае с многодетной семьей:

«Приехала в село молодая многодетная семья, храм стали посещать. И вот приходят, говорят: "Хотим покреститься, можно в кредит или в рассрочку, денег не хватает…" Да вы что, ребятушки, чуть не прослезился я, какой кредит, какая рассрочка! Всех их покрестил бесплатно во славу Божию».

В пресс‑службе Алтайской митрополии факт повышения цен подтвердили, однако развернутый комментарий получить не удалось.

Ранее в РПЦ заявили, что россияне должны быть благодарны за то, что происходит в стране. По слова патриарха, жители РФ живут в очень благополучное время.