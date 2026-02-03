Цена молитвы: в алтайских храмах резко подорожали церковные обряды

НОВОСТИОбщество

Распоряжение о повышении цен поступило 19 января и распространяется на все храмы Алтайской митрополии

03 февраля 2026, 10:11, ИА Амител

В храме / Фото: amic.ru
В январе жители Алтайского края столкнулись с повышением цен не только на товары и услуги повседневного спроса, но и на церковные таинства и требы. Как рассказали "КП‑Барнаул" прихожане, изменения затронули сразу несколько храмов региона.

«Зашла в храм Димитрия Ростовского на площади Спартака, чтобы заказать сорокоуст маме (молитвенное поминовение покойного в течение 40 дней), и удивилась цене в 500 рублей — ведь еще недавно было 300», — поделилась одна из горожанок. 

В церковной лавке ей пояснили, что цены подняли недавно, а многие прихожане выражают недоумение и недовольство.

Подтверждение нашлось и в Никольском храме Барнаула на проспекте Ленина. 30 января там сообщили:

«Да, сорокоуст сейчас уже 500 рублей стоит. Записки на десять имен за здравие — 150 рублей вместо 100, крещение общее стоит 3000 рублей вместо 1500, индивидуальное — 6000 вместо 3000 рублей».

При этом в лавке добавили, что распоряжение о повышении цен поступило 19 января и распространяется на все храмы Алтайской митрополии. Единственным исключением стали свечи — их стоимость осталась прежней.

Отмечается, что вопрос о корректировке цен обсуждался на недавнем епархиальном собрании. Один из священнослужителей объяснил это вынужденной мерой:

«Цены растут на электричество, на газ, храмы нужно содержать, их никто не субсидирует».

Он подчеркнул, что принцип "пожертвования по возможностям" сохраняется. Тем, кто регулярно посещает службы, не откажут в требах при отсутствии средств. Сельский священник рассказал на условиях анонимности о случае с многодетной семьей:

«Приехала в село молодая многодетная семья, храм стали посещать. И вот приходят, говорят: "Хотим покреститься, можно в кредит или в рассрочку, денег не хватает…" Да вы что, ребятушки, чуть не прослезился я, какой кредит, какая рассрочка! Всех их покрестил бесплатно во славу Божию».

В пресс‑службе Алтайской митрополии факт повышения цен подтвердили, однако развернутый комментарий получить не удалось. 

Ранее в РПЦ заявили, что россияне должны быть благодарны за то, что происходит в стране. По слова патриарха, жители РФ живут в очень благополучное время.

Комментарии 31

Avatar Picture
Гость

10:17:02 03-02-2026

Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за верующие которым 500 р. жалко, пусть ищут себе другого бога

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:19 03-02-2026

Гость (10:17:02 03-02-2026) Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за ве... помню времена когда в храмах вообще не было обязательной оплаты, кто сколько мог столько и давал, а если денег нет могли дать кто чем может, кто продуктами, кто своей работой, а теперь какая то торговая лавка, а не храм.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:31 03-02-2026

Гость (10:17:02 03-02-2026) Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за ве... а если у человека нет таких денег то не креститься, не венчаться и не отпевать.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:09 04-02-2026

Гость (11:22:31 03-02-2026) а если у человека нет таких денег то не креститься, не венча... можно на чужое отпевание притащится, на пару куплетов, которых для рая не хватает, краем уха послушать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:31 03-02-2026

Гость (10:17:02 03-02-2026) Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за ве... Конечно, у патриарха яхта поистрепалась, новую надо.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:20 03-02-2026

Гость (10:17:02 03-02-2026) Бог учил делиться, жадность - это вообще грех. Что это за ве... Ну то есть устанавливать тарифы за обращение к Богу - это не жадность и не грех? А по-моему, это циничное надругательство и над верой, и над всеми теми, кто искренне верует. И после такого эти люди еще кого-то учат морали? Никакой атеист и никакая пропаганда не сможет принести столько вреда вере, сколько сама церковь.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:07 03-02-2026

Солидный господь для солидных господ (с)

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:23 03-02-2026

оплата за воздух.. ну вас никто не заставляет туда ходить

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:23:57 03-02-2026

Подорожал опиум для народа.. Батюшка не хочет на Гранте ездить. )))

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:00 03-02-2026

И тут себестоимость выросла?

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:43 03-02-2026

Баррель подорожал!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:48 03-02-2026

Рост НДС повлиял?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:18 03-02-2026

Гость (10:32:48 03-02-2026) Рост НДС повлиял?... А разве церкви платят налоги?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:00 03-02-2026

Гость (10:32:48 03-02-2026) Рост НДС повлиял?... они не платят никаких налогов

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:27 03-02-2026

Гость (11:29:00 03-02-2026) они не платят никаких налогов... Как мне тоже поиметь такие льготы? Почитатели Макаронного Монстра могут не платить НДС?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:07 03-02-2026

А что вы хотите? Транспорт дорожает, услуги связи дорожают и связь с богом подорожала.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:49 03-02-2026

Ну они же ведь только посредники. Какой прейскурант им "сверху" спускают, такой они и выкатывают

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:46 03-02-2026

Хоть они и священнослужители, а вот вчерашним святым духом питаться не могут.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ничесебе

11:42:13 03-02-2026

Вера в Бога не греет?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:46 03-02-2026

Налоги не платят, зато в уши льют за троих

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:58 03-02-2026

новый гелик сам себя не купит

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:57 03-02-2026

Вот вам и " хлеб насущный".Смутные расценки сделали просто суровые начальники от метраполита а Бог здесь не причем.Они сами не ведуют что породили то и пожнут.Главное вера а все денежные покупки это не есть божий промысел.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:49 03-02-2026

Господь должен быть в душе, а не в храме, поэтому и редко туда хожу свечку поставить, а Отче наш каждый вечер про себя обращаясь к Богу молитвой и просьбой.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:34:58 03-02-2026

Это не цены, а рекомендованный размер добровольных пожертвований. Сами даёте - не нойте. У шаманов вообще всё дорого.
Идите в НОД к Фёдорову - служба каждую субботу - шалом шабат православные.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:39:10 03-02-2026

«Цены растут на электричество, на газ,

Растут, но не на 100 %. А в церкви всё в 2 раза повысили. Ну и сидите , ждите воров из администраций , им грехи отмаливать надо, ворованным и поделятся. Церкви, видимо, и ворованное сойдет, а Богу такое не нужно. Устроили базар , молитвами торгуют как тряпками.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:32 03-02-2026

Я, в Бога Создателя верю, но этим жуликам никогда, вот этим шкуродерством они еще раз подтвердили, что они не от Бога.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:27 03-02-2026

Креста на них нет!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:29 03-02-2026

В Библии сказано что безвоздмездно...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:56:17 03-02-2026

свечки, наверное, завозят через параллельный импорт. понимать надо!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:12 03-02-2026

Нормально! Веруны должны страдать! В этом суть их веры. Вот и страдайте!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:32 03-02-2026

В субботу сорокоуст заказывали в трех храмах:
Никольский храм - 500 рублей
Александро-Невский Собор - 500 рублей
Храм Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной старообрядческой Церкви - сказали, что сколько можете, столько и заплатите. Отдали 500 рублей.
Мне кажется, что для пенсионеров дороговато. Но, а за обряд крещения без комментариев, мне кажется в наше время это должно быть бесплатно.

  1 Нравится
Ответить
