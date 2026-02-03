Суд взыскал с "Марии-Ра" штраф за нарушение авторских прав на музыку

Спорные песни звучали не из оборудования, предоставленного подрядчиком

03 февраля 2026, 10:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд в Алтайском крае удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО) к одному из юрлиц торговой сети "Мария-Ра" — компании "Розница К-1". Поводом для разбирательства стало незаконное публичное воспроизведение в магазине сети в Славгороде четырех песен, защищенных авторским правом, включая композицию "Сладко" группы Serebro.

Ответчик пытался оспорить иск, ссылаясь на договор с организацией "Оптовый рынок Алтая", которая устанавливает в магазинах аудиооборудование и обеспечивает звуковое сопровождение.

Однако суд установил, что ответственность за публичное исполнение музыки лежит именно на арендаторе торгового помещения — "Рознице К-1". Дополнительным аргументом стало то, что спорные песни звучали не из оборудования, предоставленного подрядчиком.

Изначальные требования РАО о взыскании 80 тысяч рублей были уменьшены судом до 60 тысяч рублей.