Суд взыскал с "Марии-Ра" штраф за нарушение авторских прав на музыку
Спорные песни звучали не из оборудования, предоставленного подрядчиком
03 февраля 2026, 10:30, ИА Амител
Суд в Алтайском крае удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО) к одному из юрлиц торговой сети "Мария-Ра" — компании "Розница К-1". Поводом для разбирательства стало незаконное публичное воспроизведение в магазине сети в Славгороде четырех песен, защищенных авторским правом, включая композицию "Сладко" группы Serebro.
Ответчик пытался оспорить иск, ссылаясь на договор с организацией "Оптовый рынок Алтая", которая устанавливает в магазинах аудиооборудование и обеспечивает звуковое сопровождение.
Однако суд установил, что ответственность за публичное исполнение музыки лежит именно на арендаторе торгового помещения — "Рознице К-1". Дополнительным аргументом стало то, что спорные песни звучали не из оборудования, предоставленного подрядчиком.
Изначальные требования РАО о взыскании 80 тысяч рублей были уменьшены судом до 60 тысяч рублей.
10:35:53 03-02-2026
Когда начнут штрафовать за песни некоего Шамана?
12:02:40 03-02-2026
Интересно , а как считают, какую именно сумму надо взыскать или присудить? Есть какие то параметры таких расчетов? Или , как бог на душу судье положит?
12:17:57 03-02-2026
Интересно, а как же работают ставшие редкостью магазины типа "Союз"? Тоже отбашляют всю музыку, которая крутится на ротации?)))
23:03:50 03-02-2026
Юс (12:17:57 03-02-2026) Интересно, а как же работают ставшие редкостью магазины типа... Я вообще в машине музыку включаю часто, если что флешку выкинуть надо успеть и говорить, что радио работало.))