Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

10 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Утром 10 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Крупный затор этим утром сковал Змеиногорский тракт от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте пробка протянулась от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Новосибирская

Водителям также придется постоять на участке улицы Новосибирской – от улицы Весенней до улицы Дальней.

Павловский тракт

Здесь движение затруднено от улицы Фурманова до улицы Новороссийской.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: