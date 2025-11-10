Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 ноября
Самые крупные заторы – на Змеиногорском и Павловском трактах
10 ноября 2025, 09:35, ИА Амител
Утром 10 ноября Барнаул сковали большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, ситуацию на дорогах оценивают в шесть баллов. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
Змеиногорский тракт
Движение по Змеиногорскому тракту затруднено от Барнаульского автовокзала до пересечения с улицей Тихонова.
Павловский тракт, Власихинская
На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Челюскинцев до Малаховского кольца, а также на пересечении с проспектом Строителей. Улица Власихинская скована от шоссе Ленточный Бор до улицы Шумакова.
Северо-Западная
Пробка протянулась по улице Северо-Западной – от проспекта Калинина до улицы Смирнова.
Также движение транспорта затруднено на следующих участках:
- проспект Ленина – от Брестской до ул. Гоголя;
- улица Чкалова – от пр. Комсомольского до пр. Ленина;
- проспект Космонавтов – от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна.
