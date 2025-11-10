Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 ноября

Самые крупные заторы – на Змеиногорском и Павловском трактах

10 ноября 2025, 09:35, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 10 ноября Барнаул сковали большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, ситуацию на дорогах оценивают в шесть баллов. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский тракт

Движение по Змеиногорскому тракту затруднено от Барнаульского автовокзала до пересечения с улицей Тихонова.

Павловский тракт, Власихинская

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Челюскинцев до Малаховского кольца, а также на пересечении с проспектом Строителей. Улица Власихинская скована от шоссе Ленточный Бор до улицы Шумакова.

Северо-Западная

Пробка протянулась по улице Северо-Западной – от проспекта Калинина до улицы Смирнова.

Также движение транспорта затруднено на следующих участках: