Заманил в машину. Что известно об убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти
Подозреваемый задержан
03 февраля 2026, 08:47, ИА Амител
В Ленинградской области найдено тело девятилетнего Максима (имя изменено), пропавшего 30 января. По данным следствия, ребенка убил задержанный Андрей (имя изменено), который заманил мальчика в машину, предложив деньги, сообщает Shot.
После отказа от интимной близости и требования ребенком денег за молчание мужчина избил его, отвез в деревню Яльгелево, где утопил в местном пруду.
Поиски мальчика начались после его исчезновения на Красносельском шоссе, где он мыл фары у автомобилей. Свидетели видели, как Максим сел в белую "Тойоту" к незнакомцу.
Позже выяснилось, что подозреваемый регулярно "дежурил" у гипермаркета "Лента" на Таллинском шоссе, предлагая детям покататься за деньги.
Мужчину задержали в Псковской области 2 февраля при попытке скрыться. После длительного молчания он признался в убийстве, заявив, что ребенок требовал у него полмиллиона рублей.
При обыске у подозреваемого обнаружено большое количество материалов с детской порнографией. Сожительница мужчины, знавшая о его наклонностях, дает показания следствию.
09:30:51 03-02-2026
Урод расстрелять при задержании надо было.
09:39:58 03-02-2026
Позже выяснилось, что подозреваемый регулярно "дежурил" у гипермаркета "Лента" на Таллинском шоссе, предлагая детям покататься за деньги.//////////////////////// камеры магазина фиксировали, у службы безопасности не возникало вопросов , куда мужик увозит разных детей
10:33:59 03-02-2026
Гость (09:39:58 03-02-2026) Позже выяснилось, что подозреваемый регулярно "дежурил" у ги... Почему служба безопасности магазина должна следить за бродячими детьми если они сами в машину лезут за гамбургер?
13:43:13 03-02-2026
Гость (09:39:58 03-02-2026) Позже выяснилось, что подозреваемый регулярно "дежурил" у ги... Вопрос, сколько детей носят в себе страшные тайны?
10:12:30 03-02-2026
садить надо и персонал ленты и жену маньяка а маньяка к высшей мере. Давно пора расстрел вернуть
10:56:51 03-02-2026
Это и будет продолжаться дальше ,пока скотов не станут вешать за яйца.Который уже случай с детьми?
11:45:15 03-02-2026
а малец-то не промах: стал требовать денежки за молчание... нет бы ноги уносить по-добру по-здорову
13:26:04 03-02-2026
Гость (11:45:15 03-02-2026) а малец-то не промах: стал требовать денежки за молчание... ... Если только это не "защитная" фантазия преступника
13:35:27 03-02-2026
Пацану 9 лет сел в чужую машину и требовал поллимона...из многодетной семьи ..мама ничему не научила сына похоже , только фары мыть