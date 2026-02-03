Заманил в машину. Что известно об убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти

Подозреваемый задержан

03 февраля 2026, 08:47, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Ленинградской области найдено тело девятилетнего Максима (имя изменено), пропавшего 30 января. По данным следствия, ребенка убил задержанный Андрей (имя изменено), который заманил мальчика в машину, предложив деньги, сообщает Shot.

После отказа от интимной близости и требования ребенком денег за молчание мужчина избил его, отвез в деревню Яльгелево, где утопил в местном пруду.

Поиски мальчика начались после его исчезновения на Красносельском шоссе, где он мыл фары у автомобилей. Свидетели видели, как Максим сел в белую "Тойоту" к незнакомцу.

Позже выяснилось, что подозреваемый регулярно "дежурил" у гипермаркета "Лента" на Таллинском шоссе, предлагая детям покататься за деньги.

Мужчину задержали в Псковской области 2 февраля при попытке скрыться. После длительного молчания он признался в убийстве, заявив, что ребенок требовал у него полмиллиона рублей.

При обыске у подозреваемого обнаружено большое количество материалов с детской порнографией. Сожительница мужчины, знавшая о его наклонностях, дает показания следствию.