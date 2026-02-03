Депутаты предложили привязать рост цен на ОСАГО к средней зарплате
Инициатива призвана не допускать резкого двукратного увеличения стоимости страховки в регионах
03 февраля 2026, 07:47, ИА Амител
Фракция "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым выступила с инициативой законодательно ограничить рост тарифов по полисам ОСАГО. Согласно предложению, направленному председателю Центробанка, повышение стоимости страховки не должно превышать рост средней заработной платы в конкретном регионе за предыдущий год, сообщает РИА Новости.
В обращении депутаты указывают, что действующая методика расчета территориальных коэффициентов нуждается в пересмотре. По их мнению, несправедливо перекладывать убытки страховых компаний от мошеннических действий на всех автовладельцев через ежегодное повышение тарифов.
Ответственность за выявление таких схем должна лежать в первую очередь на самих страховщиках и правоохранительных органах.
Принятие этой меры, считают авторы, позволит исключить случаи резкого — в два раза и выше — подорожания полисов в масштабах целого региона и сделает тарифную политику более социально ориентированной.
09:45:46 03-02-2026
Привязать осаго к МРОТ!!! Максимум 0.5 МРОТ,справедливая цена для этого!!Осаго не должен быть привязан к водителю,только к автомобилю. В нынешнем виде осаго ущемляет пользователей!
10:20:08 03-02-2026
Гость (09:45:46 03-02-2026) Привязать осаго к МРОТ!!! Максимум 0.5 МРОТ,справедливая цен...
Вообще то страхуется авто,а не водитель,что подтверждается при наличием нескольких ТС-ты обязан на каждый иметь страховку,хотя ты можешь передвигаться только на одном,как и проверка страховки происходит по номеру машины
10:52:19 03-02-2026
гость (10:20:08 03-02-2026) ... ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности, так что страхуется не автомобиль а ответственность водителя и поэтому страховка должна быть привязана именно к водителю, его стажу, безаварийности, а не к автомобилю и уж тем более к его лошадиным силам. И без разницы за руль какого автомобиля застрахованный водитель сядет - ответственность одна!
10:36:48 03-02-2026
Гость (09:45:46 03-02-2026) Привязать осаго к МРОТ!!! Максимум 0.5 МРОТ,справедливая цен... Наоборот, ОСАГО должно быть привязано к водителю. Мой опыт, мой стаж. Сегодня я сел на ниву, завтра на мерседес. Что изменилось? Почему я должен страховать все свои машины и не могу привезти своего друга заболевшего или с пьянки? Почему товарищ не может попросить меня отвезти детей в школу на его машине?