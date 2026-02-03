Депутаты предложили привязать рост цен на ОСАГО к средней зарплате

Инициатива призвана не допускать резкого двукратного увеличения стоимости страховки в регионах

03 февраля 2026, 07:47, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым выступила с инициативой законодательно ограничить рост тарифов по полисам ОСАГО. Согласно предложению, направленному председателю Центробанка, повышение стоимости страховки не должно превышать рост средней заработной платы в конкретном регионе за предыдущий год, сообщает РИА Новости.

В обращении депутаты указывают, что действующая методика расчета территориальных коэффициентов нуждается в пересмотре. По их мнению, несправедливо перекладывать убытки страховых компаний от мошеннических действий на всех автовладельцев через ежегодное повышение тарифов.

Ответственность за выявление таких схем должна лежать в первую очередь на самих страховщиках и правоохранительных органах.

Принятие этой меры, считают авторы, позволит исключить случаи резкого — в два раза и выше — подорожания полисов в масштабах целого региона и сделает тарифную политику более социально ориентированной.