В Общественной палате объяснили, за какое опоздание могут уволить с работы

Работодатель имеет право уволить сотрудника за опоздание, если его отсутствие на рабочем месте превышает четыре часа подряд, так как это уже считается прогулом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Он уточнил, что единичное опоздание на меньший срок не может стать причиной для увольнения, однако регулярные нарушения могут повлечь дисциплинарное взыскание — замечание или выговор.

При этом действующее трудовое законодательство запрещает штрафовать сотрудников за опоздание. Допускается лишь депремирование, если премии предусмотрены в компании и условия их лишения зафиксированы во внутренних документах.

Любые прямые денежные удержания из заработной платы за опоздание являются незаконными. Сотрудник в таком случае может потребовать возврата средств и обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

За введение подобных штрафов на работодателя могут наложить административный штраф: от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц и от 1 до 5 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц.